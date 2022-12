KOMŠIJE PROGOVORILE O CECI BOJKOVIĆ! Glumica proslavlja ROĐENDAN: Evo kakva je privatno i za šta veruje da donosi sreću i zdravlje

Legendarna srpska glumica Svetlana Ceca Bojković, proslaviće danas 74. rođendan. Dramska umetinica rođena je 14. decembra 1947. godine u Zemunu, a detinjstvo je provela na Vračaru.

foto: Youtube screenshot

Glumu je zavolela još u osnovnoj školi, provodeći vannastavne aktivnosti u dramskim sekcijama. Tokom Gimnazije, koju je završila kao Vukovac, uporedo je završila i muzičku školu u kojoj je takođe bila odlična.

Nosila je repertoar u najprestižnijim beogradskim pozorištima, poput Jugoslovenskog dramskog, Narodnog, Ateljea 212...

Uloga u filmu Gorana Paskaljevića "Pas koji je voleo vozove" donela joj je Zlatnu arenu, prva je dobitnica najveće pozorišne nagrade "Žanka Stokić", vlasnica priznanja za životno delo "Dobričin prsten", kao i Sterijine nagrade za naročite zasluge na unapređenju pozorišne umetnosti i kulture.

foto: ATA images

Šta kažu komšije?

O njenim profesionalnim dostignućima se zna mnogo, a komšije su otkrile i kakva je glumica privatno.

- Cecu znam veoma dugo i za nju nikada nećete čuti ništa loše. Ona je komšinica kakvu možete da poželite. Uvek spremna da vam pozajmi sve šta vam treba, jaja, brašno, ulje, čak i novac, ali i da uputi koristan savet i skuva vrhunsku kafu - ispričala je komšinica za Alo.

Glumicu je uvek krasila tačnost, ali i odmerenost, koju je zadržala uprkos velikoj popularnosti.

- Ceca je tačna kao švajcarski sat. Svaki dan dolazi u našu prodavnicu po integralni hleb, mleko i crnu čokoladu. Nisam mogla da verujem da je uvek sređena i nasmejana. Zrači posebnom energijom i svima nam ulepša jutro kada dođe da pazari - ispričala je prodavačica za pomenuti list, a konobar iz poslastičarnice ispred Cecine zgrade tvrdi da glumica ostavlja veliki bakšiš.

foto: Damir Dervišagić

- Dolazi nam jednom do dva puta mesečno. Malo je zahtevnija mušterija, ali zato lepo časti. Uvek pije flaširanu vodu, nikako običnu sa česme, i jede čokoladni kolač sa malinama. Traži uvek dnevnu štampu ako dolazi sama, a ako je u društvu, uvek sedi po sat-dva - otkrio je konobar lokalnog kafića, koji Bojkovićeva redovno posećuje.

Prva komšinica slavne glumice ispričala je i da je stan u kome živi prepun malih figura žaba, koja u mnogim kulturama označava sreću, novi život, blagostanje, novac, a i Bojkovićeva je uvek bila vedrog duha.

foto: Vladimir Šporčić

- Kada sam prvi put ušla u njen stan, malo sam se šokirala. Svuda neke figurice žaba. Na stolu, po vitrinama, u kupatilu, na terasi… Nema gde ih nema. Na frižideru su magneti u obliku žaba, a u kupatilu ima prostirku u obliku žabe. Malo me je to uplašilo na početku, a kada sam je upitala šta to znači, objasnila mi je. Čak mi je jednom i poklonila jednu figuricu žabe za sreću i zdravlje, koju čuvam - ispričala je komšinica sa osmehom na licu za pomenuti list.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:55 CECA BOJKOVIĆ UOČI PREMIJERE: Igrala sam majku Draganu Bjelogrliću, sada i njegovom sinu Alekseju