HRVATSKA GLUMICA OSUĐENA ZBOG UNIŠTAVANJA TUĐEG VOZILA: Mislila da je auto njenog BIVŠEG MUŽA, ovako se branila na sudu

Hrvatska glumica I. M. osuđena je nedavno na kaznu od četiri meseca s godinom dana uslovno zato što je jednoj gospođi ključem izgrebala auto na parkingu.

Glumica tvrdi kako gospođi nije nameravala da ošteti vozilo, već je mislila da ono pripada njenom sada već bivšem suprugu, prenosi Jutarnji list.

"Nisam planirala da izgrebem auto. Ne znam šta mi je u tom trenutku došlo. U afektu sam uzela ključ svog vozila i oštetila drugo jer sam mislila da je to auto mog sad već bivšeg supruga. Naime, tog dana kada sam izašla iz bolnice nakon hospitalizacije, čula sam da je imao aferu s nepoznatom ženom, a on mi se pak pohvalio i da je kupio novi auto, pa sam otišla do kuće njegove ljubavnice to da proverim. Videla sam novi auto i bila sam jako povređena, pa sam uzela ključ i oštetila ga", izjavila je u svoju odbranu 55-godišnja I. M.

Uz to mora da plati 66,36 evra sudskih troškova, a oštećena vlasnica automobila upućena je u parnicu kako bi mogla da namiri štetu.

Jutarnji list piše da je glumica zbog počinjenog izrazila žaljenje i da se kaje, te da je spremna da obešteti vlasnicu automobila. Dodala je i kako je bivšeg supruga finansijski pomagala kada se doselio kod nje i vraćala njegove dugove koje je imao u mestu rođenja. No sud je uprkos svemu odlučio da je postupala s direktnom namerom i doneo presudu za delo koje je počinila 26. aprila ove godine.

