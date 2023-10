DIJANU I SRĐANA ĐOKOVIĆA SVI DOBRO ZNATE: Ovako izgleda Jelenina majka, retko je viđamo u javnosti, a kažu da je SUPERBAKA (FOTO)

Jelena Đoković, godinama je pod lupom javnosti, kao supruga najboljeg tenisera Novaka Đokovića i direktorka njegove fondacije. Ovaj skladni par izaziva brojne poglede, a javnost pomno prati detalje iz njihovog života.

Ona se nikad nije libila da jasno govori o brojnim temama, a posebno je angažovana u radionicama koje se bave brigom o deci. Brojne obaveze je nisu sprečile da bude posvećena majka Stefanu i Tari. Njih dvoje su juče krstili decu na Ostrogu.

foto: Marija Mladjen/ATAImages

Pored roditelja, bake i deke su ti koji uvek rado pričuvaju mališane. Jelena govorila o večitoj "borbi" koju vodi sa bakama i dekama kada im ostavi decu na čuvanje. Ovo je oduševilo mnoge, a njena majka dobila je epitet "superbake" na mrežama.

- Meni je u detinjstvu baka spremala krofne i kiflice, a moja mama želi da bude takva baka mojoj deci i onda imamo male sukobe. Ali, moji klinci obožavaju da idu kod njih i da jedu bakine specijalitete. Naročito vole kiflice sa sirom - govorila je Jelena o svojoj majci Veri i njenoj ulozi bake.

foto: Profimedia

Vera Ristić nije deo javnog života za razliku od Novakovih roditelja Dijane i Srđana koje javnost i fanovi ovog para već dobro znaju. Oni su od početka teniserove karijere u centru dešavanja, uvek ga prate na velikim turnirima.

Retke fotografije koje se mogu nađi jasno pokazuju da je Jelena nasledila majčinu lepotu, a očevu figuru i stas. Jelena je govorila svojevremeno o tome kako joj je otac Miomir velika podrška.

- Kada je Tara imala dva meseca, Novak je otišao na mesec dana u Australiju. Ostala sam sama u Monaku, bez ičije pomoći. Tada sam zvala tatu i rekla: „Mislila sam da ovo mogu sama, ali ne mogu. Ne znam šta da radim.“ Samo je rekao: „Dolazim.“ Dao je otkaz i došao kod mene. Od tog trenutka nas dvoje pevamo dok se bavimo decom.

foto: Marina Lopičić

Objašnjava mi da u životu ne mora sve da bude tako profesionalno kao što sam ja doživela. Previše sam se unela u ulogu da sam žena nekog najboljeg u nečemu. I da i sama treba da budem najbolja u nečemu što mi je dato. Vrlo sam zahvalna na tome što sam Novakova životna partnerka, i on je zahvalan. Međutim, ja sam mislila da moram da budem nešto posebno, ne samo Jelena. A on me voli baš samo kao Jelenu - rekla je Jelena u emisiji kod Ivana Stankovića.

(Kurir.rs)

