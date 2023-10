ON JE NAJSREĆNIJI ČOVEK NA SVETU: Novi dečko Monike Beluči uhvaćen kako POSKAKUJE OD SREĆE, a reakcije su urnebesne (VIDEO)

Italijanska filmska diva Monika Beluči i američki režiser Tim Barton su se nedavno, skoro godinu dana otkako su u vezi, prvi put zvanično pojavili kao par.

foto: Anna Maria Tinghino / imago stock&people / Profimedia

Oni su posetili 18. Filmski festival u Rimu i prošetali crvenim tepihom pred premijeru filma "Diabolik chi sei?" držeći se za ruke, a u više navrata su zastali da se fotografišu zagrljeni i daju izjave znatiželjnim novinarima.

Iako nisu pričali o svojoj ljubavi, bilo je očigledno da par blista, a kasnije su se pojavili simpatični snimci koji pokazuju koliko reditelj uživa u vezi s jednom od zvaničnoj najlepših žena u istoriji svetske kinematografije.

foto: Anna Maria Tinghino / imago stock&people / Profimedia

Nakon što se pročulo da je Barton novi dečko Monike Beluči, na društvenim mrežama su se mogli pričitati komentari da je on najsrećniji čovek na svetu, a čini se da slavni reditelj deli to mišljenje. Na kraju krajeva, on bukvalno poskakuje od radosti i ponosa pored nje!

Monica Bellucci 🖤 Tim Burton 🦇¡Hermosos!🦇 pic.twitter.com/nv4h4yfhQD — Mechas López (@mechasmiau) October 23, 2023

U više navrata Barton je snimljen kako cupka, veselo poskakuje, pleše, a u jednom trenutku je poljubio ruku svoje drage.

"Tim Barton izgleda tako srećno s Monikom Beluči da će početi da snima srećne, živopisne i svetle filmove pune ljubavi", našalio se jedan korisnik društvene mreže Twitter/X.

"Nikada do sada nisam videla da je neko toliko srećan" dodao je drugi korisnik, a treći je imao urnebesan komentar: "Samo da ne odskakuće predaleko".

(Kurir.rs/Esspreso)