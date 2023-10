"MOJ TATA IMA 2 SINA JEDINCA I MENE, A JA SAM BRATU UZELA STAN" Izjava influenserke neke nasmejala, a neke OPASNO razbesnela

Nataša Kovačević (@njezvanova) je poznata crnogorska influenserka i TikTokerka čiji duhoviti snimci nasmeju hiljade ljudi na Balkanu.

Ona kroz smešne skečeve priča o ozbiljni stvarima, a najviše o položaju žena i tretmanu (često loš) koji dobijaju od okoline pogotovo i našim krajevima.

Ona je gostovala u emisiji "Male stvari" Snežane Dakić gde je pričala o trudnoći, emancipaciji žena, ali se dotakla i porodičnih odnosa koji u Crnoj Gori često ne idu u prilog ženama (nasledstvo koje ide muškom potomku, stepen abortusa beba ženskog pola), pa je ispričala jednu anegdotu.

"She got her apartment from her dad - Uzela stan od brata", rekla je Nataša, a Snežana se nadovezala:

"Na engleskom je "dobila stan od oca, a na crnogorskom je "uzela od brata", a Nataša je kroz smeh potvrdila.

"Uzela je stan od brata, to joj je prokleto... Ja sam mome bratu uzela stan, a njemu je ostalo 3 puta toliko, ali ja sam ovo otela."

Voditeljka je pitala još jednog gosta, Danijela Alibabića ima li on sestru i da li je ona uzela nešto od njega, ali nije stigao da ogovori od smeha koji nije uspeo da obuzda.

"Inače, tvoji roditelji imaju sina jedinca, tvog brata..." rekla je Snežana Dakić.

"Naravno. Moj tata ima 2 sina jedinca i mene...", potvrdila je nasmejana Nataša, a onda su svi u studiju prsnuli u smeh.

Komentari su raznoliki, nekima je ovo bilo duhovito, a nekima tužno.

