ROBI VILIJAMS PATI OD TEŠKE BOLESTI! Ozbiljan poremećaj naterao ga da donese odluku: Evo šta planira da uradi slavni pevač

Popularni pevač smršao je još skoro sedam kilograma, te izgleda potpuno drugačije, ali ipak, bez obzira na promenu, ne planira da se zaustavi.

Robi Vilijams nije zadovoljan svojim telom do te mere da je rešio da se podvrgne operaciji kako bi „zategao čitavu situaciju“.

foto: Perry Smylie / MirrorPix / Profimedia

Proteklog meseca muzičar je otvoreno govorio o borbi sa telesnom dismorfijom, zbog koje mu se ideja o sebi i ono što vidi u ogledalu nikako ne poklapaju.

Na Instagramu, uz objavu je bio poručio da je „idelna težina ona kad su ljudi zabrinuti za vas.“

- Borim se s tim poremećajem, a imao sam i 20 kilograma viška. Tako da, samo zamislite šta moj um tek tada vidi. Ako ne možete, znajte da je to jedna katastrofalna slika. Trenutno sam mršav, ali razmišljam ovako: ‘Bravo, Robe, uspeo si da oslabiš, a sad si matorac, čestitam’. Stvarno je borba, tuga, s kojom se ceo život nosim… Ovo samo delim, eto, deljenja radi. Ako se neko nađe u mojim rečima, možda će mu pomoći, šta znam - rekao je Robi jednom prilikom za medije, prenosi „24sedam“.

Kako piše pomenuti medij, Robi Vilijams ne odustaje od drastičnih priomena, pa se u jedan estetski zahvat posebno uzda.

- Posmatrajući one propale operacije ljudi su u fazonu ‘jao, ne, molim te nemoj to da radiš’. Kao da uspelih nema. Imam kolege čiji su zahvati bili fantastični. Ja bih i malo filera okolo, što se očiju tiče, pa da deluju kao da su upale (od mršavosti). Ma, ima baš svega i svačega što radimo, a u suštini ne treba nam - pričao je Vilijams za "The Sun", pa dodao kako bi voleo i na presađivanje kose, ali pošto je već dva puta odbijen, polako se ipak „zaljubljuje u ideju da postane kompletni ćelavac“.

Podsetimo, telesni dismorfni poremećaj je mentalni poremećaj koji karakteriše opsesivna ideja da je neki deo tela oštećen na neki način, pa osoba nema za čime ne poseže samo da ga prikrije i popravi.

(Kurir.rs/Nova.rs)

Bonus video:

01:26 ZA NJEGOVU TEŠKU BOLEST NEMA LEKA, ALI POBEDIO JE SNAGOM SVOG DUHA Mladi pisac izdao knjigu o svojoj borbi i poslao SNAŽNU poruku