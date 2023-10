BRITNI SPIRS JEDNU POZNATU LIČNOST POMENULA U SVOJIM MEMARIMA 17 PUTA: Da je mogla, uredila bi sve kao ova popularna dama!

Knjiga Britni Spirs „Žena u meni“ izlazi za samo nekoliko sati, a ovo je spisak svih poznatih i javnih ličnosti čije ime je provereno u knjizi. Britni piše o mnogim usponima i padovima, a neka velika imena su predstavljena uključujući njenog bivšeg dečka Džastina Timberlejka, Kristinu Agileru i mnoga druga.

foto: Printscreen YT

Keri Rasel

Britni pominje Keri Rasel u svojoj knjizi iz dana njihovog kluba Miki Maus i opisala je kao „prelepu devojku iz Kalifornije“, prenosi Time.

Natali Portman

Tajm izveštava da Britni pominje Natali Portman i vreme koje su provele kao zamenici u emisiji van Brodveja 1992. godine.

Rejčel Mekadams i Rajan Gosling

Britni je govorila i o Rejčel Mekadams i o Rajanu Goslingu u vezi sa njenom audicijom za The Notebook, prenosi Tajm. Britni je skoro dobila ulogu, ali je na kraju pripala Rejčel. Britni je takođe govorila o Rajanu iz dana njihovog kluba Miki Maus.

Kolin Farel

Britni je govorila o Kolinu Farelu u vezi sa dvonedeljnom avanturom koju su imali 2003.

foto: Profimedia

Paris Hilton

Paris Hilton se pominje u knjizi i opisuje kao „jedan od ljudi koji su bili najljubazniji prema meni kada mi je zaista bila potrebna ljubaznost... ohrabrila me je da se zabavim prvi put posle dugo vremena“, navodi Tajm. Paris je na ovaj opis reagovala pre samo nekoliko dana.

Kristina Agilera

Kristina Agilera se pominje nekoliko puta u knjizi. Ona je takođe u jednom nezaboravnom pasusu u knjizi o naslovnoj strani Rolling Stonea iz 2003. pored Džastina Timberlejka.

- Džastin je bio na naslovnoj strani Rolling Stonea polugo. Kristina je bila na naslovnoj strani Blendera, obučena kao gospođa sa Starog Zapada. Bili su zajedno na naslovnoj strani Rolling Stonea, on u crnoj majici bez rukava, gledao je u nju seksi očima, ona je gledala u kameru, u crnoj košulji na pertlanje. U toj priči je rekla da misli da bi Džastin i ja trebalo da se pomirimo, što je bilo samo zbunjujuće, s obzirom na to koliko je bila negativna na drugim mestima - napisala je Britni.

Džastin Timberlejk

Džastin Timberlejk je opširno opisan u knjizi. Piše o tome kako je zatrudnela dok su se zabavljali, abortirala, kako je raskinuo s njom i još mnogo toga.

Maraja Keri

Britni piše o susretu sa svojom idolom Marajom Kirir i fotografisanju zajedno nakon što ju je Maraja uputila kako da pozira koristeći najbolje uglove i osvetljenje, prenosi Tajm.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Madona

Tajm prenosi da se Madona u knjizi pominje 17 puta!

- Kada bih sada mogla da se vratim, pokušala bih da postanem svoj roditelj, svoj partner, svoj sopstveni advokat – na način na koji sam znala da je Madona učinila - piše Britni.

Elton Džon

Tajm izveštava da je Britni napisala o Eltonu:

- Kao i ja, Elton Džon je prošao kroz toliko toga, tako javno. To mu je dalo neverovatno saosećanje. Kakav prelep čovek na svim nivoima.

Stiven Tajler

Tajm izveštava da je Britni pisala o vrhuncu u svojoj ranoj karijeri: nastupu sa Stivenom Tajlerom i Aerosmitom na Super Boulu!

Leni Krevic

Tajm izveštava da je jednom prisustvovala zabavi koju je organizovala Donatela Versače i da je spomenula samo jednog slavnog gosta: Lenija Kravica.

foto: Shutterstock

Opra

Tajm pominje da je i Opra u Britninim memoarima.

- Cenila sam kada mi je Opra u svojoj emisiji rekla da moja seksualnost nije ničija stvar. I da kada je u pitanju nevinost, „ne treba ti svetska objava ako se predomisliš“ - napisala je ona.

Met Lauer

Britni je dala intervju sa Metom Lauerom nakon rođenja svog drugog deteta. Tajm prenosi sledeći odlomak iz njenih memoara:

- Rekao je da ljudi postavljaju pitanja o meni, uključujući: ’Da li je Britni loša mama?‘ Nikada nije rekao ko ih je pitao. Svi, očigledno. I pitao me je šta mislim da će biti potrebno da me paparaci ostave na miru. Volela bih da sam da ih je pitala - pa šta god da je bilo, mogala sam da uradim upravo to.

