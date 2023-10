"MOJA SMRT NIKOGA NEĆE IZNENADITI" Metju Peri u memoarima pominjao i SVOJ KRAJ, ono što je napisao izaziva JEZU

"Veoma je čudno živeti u svetu gde će, ako umreš to šokirati ljude, ali nikoga neće iznenaditi", pisao je Metju Peri u svojim memoarima pod nazivom "Friends, lovers and the big terrible thing" (Prijatelji, ljubavnici i velika strašna stvar), koji su ugledali svetlost dana u novembru prošle godine. Sada, kada je slavni glumac umro, njegove reči deluju gotovo proročanske.

Metju Peri (54), najpoznatiji po ulozi Čendlera Binga u seriji "Prijatelji" koja ga je lansirala u orbitu slavnih, nađen je mrtav u đakuziju svog doma u Los Anđelesu, a pretpostavka je da se udavio.

Peri je krajem prošle godine objavio svoje memoare pod nazivom "Prijatelji, ljubavnici i velika strašna stvar", u kojima je otkrio brojne detalje iz svoje prošlosti, a posebno se dotakao svoje borbe sa zavisnošću koja je javnosti bila već poznata, ali ne iz ugla Perija lično.

Zvezda serije "Prijatelji" je između ostalog, pisao sve o svojim mukama kroz koje je prolazio s bolestima zavisnosti, a koje su mogle i da ga koštaju života. Tako je bilo, konkretno, u periodu kada je pio po 55 vikodina s litrom vodke – samo da bi "pregurao" dan. Kako je javno priznao, tri sezone snimanja serije koja ga je proslavila se zbog svojih poroka nije sećao.

Slika sa Instagrama budi jezu

Peri (54) je objavio fotografiju upravo iz svoje vile kako leži i uživa u đakuziju.

Na slici koja je zabeležena preko noći i to samo pre šest dana sada je zatrpana brojnim komentarima kolega i obožavalaca koji se opraštaju od glumca, a on je tada napisao: "Oh, zar vas topla voda koja kruži oko vas ne čini da se osećate dobro? Ja sam Metmen".

Policija je potvrdila vest da je zvezda "Prijatelja" zaista preminula usled davljenja u tom džakuziju i da ga je Hitna pomoć zatekla bez znakova života nakon što mu je srce stalo. Nezvanično, prenosi tabloid TMZ, na licu mesta nije nađena nikakva droga ili druge nedozvoljene supstance, kao i da se ne sumnja da je neko drugi odgovoran za Perijevu smrt.

Ispred njegove kuće stigli su ubrzo i njegovi roditelji nemi od bola, kao i dosta policijskih vozila.

Metju Peri se proslavio serijom "Prijatelji" koja se tokom devedesetih godina emitovala 10 sezona, a postala je jedna od najpoznatijih serija ikada.

Glumac je vrlo otvoreno pričao o svojoj borbi sa zavisnošću i od alkohola i od droge. Prvi put je na odvikavanje otišao 1997. godine kada se navodno navukao na lekove protiv bolova nakon što je imao žestoku povredu na skijanju.

