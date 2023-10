SVRBELO JE UVO DO BESVESTI, OTIŠLA U BOLNICU, A TAMO ŠOK: Kada su videli šta je unutra nisu mogli da veruju svojim očima! (FOTO)

Žena koja je otišla u bolnicu nakon što se danima mučila da zaspi, ostala je u šoku kada je videla šta su doktori izvukli iz njenog uveta. Naime, njoj se u uho uvukao pauk koji je tu proveo nekoliko dana pre nego što je uspešno odstranjen.

Neimenovana 64-godišnjakinja sa Tajvana početkom aprila je počela da se žali kako oseća pokrete praćene šuštanjem i škljocanjem u levom uhu. Iznurena i iznervirana, odlučila je da poseti lekara. Nakon pregleda oni su u njenom ušnom kanalu pronašli malog pauka, koji se i "raskomotio", odbacujući svoj štit, odnosno, tvrdi pokrivač.

Dr Tengćin Vang, direktor odeljenja za otorinolaringologiju u opštinskoj bolnici u Tajnanu, rekao je za "NBC Njuz" da su lekari zatim koristili cev za isisavanje pauka i egzoskeleta. Takođe, pozvao je javnost da proveri da li ima iste ili slične simptome.

Dodao je da žena nije osećala bol jer je pauk bio veoma mali, veličine oko dva do tri milimetra. Ali pošto je to bio prvi slučaj koji je video da se insekt linja u ljudskom uhu, napisao je izveštaj o slučaju u časopisu "Nju England Journal of Medicine".

Dr Dejvid Kasle, lekar u bolnici "ORL Sinus i alergije" na Južnoj Floridi, rekao je da je slika insekta iz izveštaja dr Vanga "neobična i uznemirujuća". Međutim, dodao je da će prosečni specijalista za uho, nos i grlo videti desetine, ako ne i više, buba ili neke vrste zglavkara u ušima pacijenata tokom njihove karijere.

"Postoji izuzetno osetljiv, tanak sloj kože koji oblaže ušni kanal koji se zove spoljašnji slušni kanal. Zbog njegove osetljivosti, očigledno ćete osetiti puzanje, osećaj golicanja koji je skoro nepodnošljiv.", rekao je on.

U novom izveštaju, dr Vang preporučio je upotrebu lidokaina ili etanola za ubijanje većih insekata, sprečavajući ih da se kreću i oštećuju uvo. Međutim, ovo treba izbegavati ako bubna opna ima rupu u sebi - što je ljudima možda teško da sami odrede, prenosi portal "Njujork post".

