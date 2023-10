MAMA ME TUČE OKLAGIJOM JER ME KRIVI ZA SVOJ PROMAŠENI ŽIVOT: Kad doživiš ovako nešto, OVE GROZOTE padnu ti na pamet

Jedna mlada devojka ima velikih problema sa majkom. Nije u pitanju samo neslaganje, hladan odnos ili nedostatak komunikacije. Problem se preliva i na fizičke obračune koji ostavljaju modrice. Ona je sve to iznela anonimno na društvoj mreži Redit i dobila veliku podršku, ali i brojne savete kako da postupa u budućnosti.

"Imam 26 godina i poprilično mučan odnos sa majkom. Naša priča počinje da moja majka mene krivi za svoj loš život. Kada je trebalo da se rastane od mog oca (ja sam bila beba), predomislila se i ostala zbog mene. Njeni roditelji su je osudili zbog toga i nije imala njihovu podršku. Važno je napomenuti da je ona i sama imala težak život jer je imala oca alkoholičara koji je ih zlostavljao, varao baku, zlostavljao je baku ispred mene kada sam bila mala (7 godina sam imala, na letnom raspustu). To se sve reflektiralo na psihu moje majke. Ona pije lekove za smirenje. Od malena me krvnički tuče, kaišom, oklagijom, papučom (sestru takođe). Ja sam završila fakultet, pa živim u drugom gradu. Svakih 15 dana idem kod svojih ali svaki put se vratim u modricama. Plave su mi ruke. Danas me je tukla oklagijom. Ja nemam srca da uzvratim, a jača sam", započela je svoju mučnu porodičnu priču ova mlada devojka na Reditu.

foto: Printskrin

Dalje je navela da se plaši kako će se sve ovo završiti, a nedavno se desio još jedan incident koji se završio fizičkim nasrtanjem majke na nju.

foto: Profimedia

"Razlog je bio bezazlen, prenela sam sestri informaciju da je mama rekla da se neće udati jer je promiskuitetna. Mama je dotrčala do mene i počela me tući jer, kao što ona kaže, hoću da zavadim nju i sestru. Ima li neko neki savet? Živim u malom gradu. Danas sam doslovno bežala iz kuće, letele su stvari za mom. Otac je indiferentan i ne želi da se svađa sa majkom i uvek staje na njenu stranu. Danas sam čekala u kafiću dva sata autobus, jer nemam gde da budem. Otac je bio na poslu. Ima li nade da se odnos popravi?", napisala je na kraju svoje teške i tužne ispovesti.

foto: Profimedia

"Trpiš fizičko i psihičko nasilje od strane majke za koju bih na osnovu tvog opisa rekla da ima gadan poremećaj ličnosti i ponaša se tako da je za intervenciju policije. Otac koji sve to gleda i time učestvuje u nasilju. Neće biti bolje. Zašto ideš kod njih tako često ili uopšte? Zašto održavaš kontakt sa njima? Problematično je što uopšte razmišljaš o mogućnosti da uzvratiš nasiljem", "Distanciraj se fizički, nemoj ići tamo kad je takva situacija. Neka sestra tebe posećuje i to je to. Ja lično bih tako nešto prijavila policiji, pa sve da mi je majka 50 puta. Majci, ako hoće da te viđa, daj ultimatum da počne da se leči jer ti nisi džak nego njeno dete koje je ona odabrala da rodi i nisi kriva za to što ona ima neki poremećaj koji ne ume da kontroliše", savetovali su besni Reditori u komentarima.

foto: Profimedia

Poneki smatraju da je za njeno dobro da se orbati stručnom licu i prvenstveno pomogne sebi i svom mentalnom zdravlju.

foto: Profimedia

"Ovo govorim kao neko ko se bavio temom i imam probleme sa svojom majkom (doduše ne do tog ekstrema do kog ste ti i tvoja dogurali): ODMAH, POD HITNO, kod psihologa/psihijatra. Ovo govorim iz najbolje namere, pomoći će ti, jer ovo što tvoja majka ima, mogu da dam i ruku i nogu, je jedan od narcisoidnih poremećaja, a sa tim se nikad nećeš moći izboriti sama, bez da potpuno završiš kontakt s njom. Iz ličnog iskustva ti govorim, doktori pomažu, a tebi će nakon svega ovoga što sam pročitao, sigurno moći da pomognu i mnogo više (samo gledaj da nađes doktora s kojim se kapiraš. I oni su ljudi, ne odgovoramo svi svakome)", pisalo je u jednom komentaru.

(Kurir.rs/Blic žena)