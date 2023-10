UVEK JE BILA TU ZA NJEGA: Kad je krenuo njegov SUNOVRAT, Dženifer Aniston je pomogla Metjuu Periju: "Njene reči su me DOTUKLE"

Metju Peri je priznao da je bio potpuno trezan samo tokom jedne sezone kultne serije "Prijatelji".

Svet je rano jutros dočekala tužna vest, da je čuveni Čendler pronađen mrtav u svom domu u Los Anđelesu u 54. godini. Kako za sada strani mediji prenose, glumac Metju Peri udavio se u đakuziju, pod za sada nepoznatim okolnostima.

Iako je doživeo slavu sa serijom "Prijatelji", koja je komičnog karaktera, njegov privatni život bio je daleko od humora, kojim je obojio svoj lik Čendlera. Van snimanja, njegova zavisnost je uzimala danak.

foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

"Možete da pratite putanju moje zavisnosti prema mojoj težini. Ako sam debeo, to je alkohol, kada sam mršav - to su tablete. Kada imam kozju bradicu, to je puno pilula!" napisao je glumac u svojim memoarima "Prijatelji, ljubavnici i velika grozna stvar" ("Friends, lovers and big terrible thing").

Igrajući lik sarkastičnog Čendlera, u seriji koja se prikazivala premijerno od 1994. do 2004, tokom godina njegov lik je imao romansu sa Monikom Geler, koju igra Kortni Koks. Glumačku ekipu zaokružili su još Dejvid Švimer, Met Leblank, Lisa Kudrou i Dženifer Aniston, a ekipa je bila u sjajnim odnosima i privatno. Kroz sve uspone i padove, njegove kolege bile su tu da ga podrže.

foto: Profimedia

- Dženifer je uvek bila tu za njega, da ga sasluša, čak i kada je imala svojih problema kojima se bavila - rekao je izvor za "Usweekly".

- Metju smatra da su mu ljudi koji su ostali uz njega kada je sve krenulo na dole, uključujući Dženifer, spasili život bez pogovora. Dali su mu volju da živi i ozdravi, iako mu je za to bila potrebna velika snaga volje - navodi se u "UsWeekly 2022".

U svojim memoarima Peri se prisetio kako je krenuo da pije kada je imao samo 14 godina.

foto: Profimedia

- Svet je imao smisao, osećao sam se u miru, nije bilo ludila. Nikada nisam bio srećniji nego u tom trenutku - govorio je o svom iskustvu odrastanja u Masačusecu i prvom iskustvu sa alkoholom. I dok ga je to učinilo da se oseća "normalno" po prvi put, sasvim novu senzaciju imao je kada je po prvi put uzeo pilulu protiv bolova, tokom povrede na skijanjam tokom snimanja filma 1997.

- Kako je pilula delovala, nešto je u meni klinkulo. I taj sam klik tražio ostatak svog života... nisam mogao da verujem koliko je dobar taj osećaj. To je bila potpuna euforija i osećaj potpunosti. Bio sam na vrhu sveta. To je bio najbolji osećaj koji sam ikada imao. Ništa nije moglo da pođe po zlu. Dok sam vozio taj crveni mustang do iznajmljene kuće u Las Vegasu, sećam se da sam mislio ako me ovo ne ubije, uradiću to ponovo - rekao je glumac, pa dodao:

foto: Profimedia

- Godinu ipo dana kasnije, uzimao sam pedeset pet tih pilula dnevno! Imao sam 58 kg kada sam se prijavio na rehabilitaciju, moj život je bio u ruševinama.

Iako glumac nikada nije dolazio na snimanje pijan, Dženifer ga je na kraju suočila sa njegovim opijanjem između snimanja.

- Znam da piješ - rekla je, a ja sam bio zbunjen:

foto: Profimedia

- Kako znaš, pitao sam je, nikada nisam dolazio na posao pijan. Možemo da te osetimo, namirišemo, rekla je to na čudan način pun ljubavi, ali to što je rekla u množini, dotuklo me je kao udar maljem - opisao je glumac u knjizi.

Nakon što se dva puta prijavio na rehabilitaciju, dok je radio na hit sitkomu, 1997. i ponovo 2001. Peri je bio "čist" samo tokom snimanja 9. sezone.

- To je bila jedina godina koju sam bio potpuno trezan tokom snimanja Prijatelja - napisao je Metju.

(Kurir.rs/ Informer)

