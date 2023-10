ZASMEJAVAO JE CEO SVET, A SAD SVI PLAČU ZBOG NJEGA: Ovo su neke od NEZABORAVNIH SCENA Čendlera Binga u "Prijateljima" (VIDEO)

Metju Peri ostvario je zavidnu televizijsku karijeru nizom izvanrednih uloga, od Zapadnog krila do Studija 60 na Sunset Stripu. Međutim, uloga Čendlera Binga u "Prijateljima" je najprepoznatljivija i ostaje njegovo najveće postignuće.

Glumac, koji je preminuo u subotu, u 54. godini, uneo je srčanost i ranjivost u ulogu cimera Džoija Tribijanija (Met Leblank) i beznadežno zaljubljenog supruga Monike Geler (Kortni Koks). Tokom neverovatnih 10 godina prikazivanja slavnog sitkoma, Peri je imao brojne nezaboravne trenutke kao lik Čendlera Binga uz svoje kolege Dženifer Aniston, Lisu Kudrou i Dejvida Švimera.

foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Dok svet oplakuje njegov odlazak, evo nekoliko trenutaka iz "Prijatelja" koji će zauvek ostati urezani u sećanjima miliona fanova ove kultne serije.

The Blackout

Obožavatelji su se odmah zaljubili u šaljivdžiju Čendlera Binga, ali u epizodi "The One With The Blackout", koja je emitovana u sklopu prve sezone, učvrstio je svoju ulogu glumca s besprekornim osećajem za komičan trenutak.

U pomenutoj epizodi Peri ostaje zarobljen s jednom od najlepših žena na svetu, supermodelom Džil Gudakr. Nakon što je prihvatio da uzme žvakaću gumu od Džil, kaže: "Žvakaća guma bila bi savršena." Potom izgovara istu rečenicu, ali upitnim tonom i dodaje: "Gadim se sam sebi."

The Guessing Game

Epizoda "The Guessing Game" kulminirala je spoznajom da je Čendlerov posao ostao misterija. Otkrio je i da mu je najveći strah Majkl Fletli iz grupe Lord of the Dance.

"Njegove noge mlataraju kao da su nezavisne og njegovog tela", uzviknuo je Čendler.

Rosova urnebesna trivijalna igra takođe se završava neočekivanim obrtom: Čendler i Džoi preuzimaju Monikin i Rejčelin stan.

Otkrivanje Čendlerove i Monikine romanse

Tajna romansa između Čendlera i Monike otkrivena je nakon što ih Fibi uhvati u ljubavnom klinču.

Verenička fotografija

Monika je želela da se njena i Čendlerova verenička fotografija objavi u novinama, ali njegov iskren osmeh pokazao je da on jednostavno nije fotogeničan. Njegove čudne grimase su pokazale da je savršen kandidat za fizičku komediju, što je prikazao u filmu "The Whole Nine Yards".

Konačni rastanak sa Dženis

U poslednjoj sezoni "Prijatelja", Monika i Čendler odlučuju da napuste Veliku Jabuku i presele u predgrađe. Igrom slučaja, kao još jedan potencijalni kupac kuće koja im se svidela, pojavljuje se Čendlerova bivša devojka Dženis.

Dirljiva epizoda prikazala je Čendlerovu nežniju stranu dok se opraštao sa Dženis.

(Kurir.rs/ Index.hr)

