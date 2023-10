DVA SATA PRED SMRT ODIGRAO SVOJ POSLEDNJI MEČ! Oglasio se trener Metjua Perija: Sport mu je pomagao da se bori protiv zavisnosti

nisu slutili da je to poslednja utakmica

Glumac Metju Peri preminuo je u subotu u svom domu u Los Anđelesu. Kako prenosi Dejli mejl, zvezda "Prijatelja" pronađena je mrtva u đakuziju, a sumnja se da je imao srčani udar nakon čega se udavio.

Imao je 54 godine. Sada se javio njegov trener za piklbol Met Manase, koji je otkrio da je glumac bio na treningu nekoliko sati pre smrti.

- Mislio je da je to nešto što može da mu pomogne u oporavku i to je odlično uradio. Voleo je to. Dolazio je pet puta nedeljno i sve vreme pričao o sportu. Bio je mnogo bolji, uvek je sve zasmejavao. Bio je takmičarski nastrojen, pošten, dobar čovek, brinuo je o svima - rekao je Met za People.

Met je potvrdio da je Peri odigrao meč u Rivijera kantri klubu u blizini kuće u subotu ujutro, sa drugim trenerom.

- Voleo je. Hteo je da dođe. Želeo je da pobedi. Kad bi postigao neverovatan udarac pričao bi o tome danima - dodao je Met. Kako je rekao, Peri je otišao na piklbol kako bi se potpuno oporavio od zavisnosti i ostao priseban. Glumac je pomagao i drugima u sportu.

Glumac je Manasa opisao kao "zaista neverovatnu osobu sa zlatnim srcem".

Podsetimo, glumac je pronađen mrtav u svom domu, a kako navodi Dejli mejl, u njegovoj blizini nisu pronađeni narkotici. Hitna pomoć ga je pronašla u subotu oko 16 časova, nakon čega je stigla policija. Helikopteri su nadletali njegovo imanje.

