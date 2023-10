NE BUDI LICEMERNA... Na pomolu RAT između Britni Spirs i Selene Gomez? Potez pevačice sve bacio u REBUS

Nakon pisanja memoara „Žena u meni”, Britni Spirs posvetila se pisanju pesama.

„Napisala sam pesmu!!!” podelila je pevačica ushićeno na Instagramu uz snimak iz svogg spota „Overprotected” iz 2001.

Iako nije puno otkrila, nagovestila je da se nova pesma zove „Hate You to Like Me”. Objasnila je i kako ni sa kim nije u svađi. Obožavatelji su brzo primetili sličnost između ovog, potencijalnog naslova pesme i hita Selene Gomez „Lose You to Love Me”.

„Zasenjuje li opet Selenu?” napisao je jedan korisnik Tvitera.

„Britni Spirs ne može da uživa u svojim memoarima i svim pohvalama koje dobija... Morala je pronaći način da nekako uvedi Selenu”, pisao je drugi korisnik.

Spirs je i ranije bila optužena da kritikuje Selenu u oktobru 2022. zbog Seleninog govora iz 2016. u kojem je mladim devojkama rekla da ne želi da vidi njihova tela na Instagramu.

Činilo se da je u to vreme Spirs aludirala na Selenin muzički video „Ice Cream” iz 2020. s Blekpinkom.

„Kažu ‘Ovo nije nešto što bih ja uradila‘, ali te žene imaju budžet od četiri miliona dolara i snime video o sisanju i lizanju domaćeg sladoleda”, napisala je tada Britni.

„Sledeći put kad vidim nekog s velikim budžetom ko snimi video sisanja lizalica, a drži pravedne govore u kojima posramljuje druge žene zbog izlaganja svojih tela, htela bih reći tim ljudima da ne budu licemerni dok sisaju svoju lizalicu”, nastavila je Britni.

Ubrzo je potom objavila i drugi post u kojem je objašnjavala da njena objava „nije imala nikakve veze ni sa kim određenim.”

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

S druge strane, sada neki ne veruju da podudarnosti naslova njihovih pesama imaju ikakve veze.

„Samo zato što je Britni Spirs objavila tekst koji na neki način oponaša pesmu Selene Gomez ne znači da se to odnosi na Selenu”, napisao je jedan korisnik.

Spirsini memoari trenutno su na prvom mestu najprodavanijih knjiga na Amazonu i pružaju uvid u Spirsine bivše veze sa Džastinom Timberlejkom i Kevinom Federlajnom.

(Kurir.rs)