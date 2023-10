LAZAR RISTOVSKI PRODAO KUĆU U ZEMUNU! Komšije progovorile o glumcu, pa pomenule i NOVU DEVOJKU: Evo sa kim godinama nije govorio

Poznati glumac Lazar Ristovski (71) uživa u ljubavi sa koleginicom Anicom Lazić (32), a o njihovoj romansi se naširoko priča.

Komšije poznatog glumca otkrile su da je Ristovski prodao svoju kuću u Zemunu u kojoj se često i fotografisao.

- Ristovski je kuću već prodao. Ne živi ovde već neko vreme. Ja ga znam samo iz viđenja. Kad kog sam ga videla bio je namršten, nadrndan. Nikad se nije nasmejao ni javio, a ni prve komšije ne misle ništa bolje o njemu, to znam jer se družim sa njima. Njegovu devojku nisam videla nikada, ali sam čula za njih. Razumem ja sve to, ljubav ne zna za godina, ali ne mislim da je to prava ljubav - istakla je komšinica proslavljenog glumca.

- Živeo je tu kod mene, ne priča puno sa komšijama. Ne znam stvarno kakav je to čovek. Znam da smo bili komšije, ali nisam imao nikakav kontakt sa njim. Nemam ništa protiv njega, čuo sam da nije pričao godinama sa jednim komšijom, ali ne znam što, ne ulazim u te stvari, to sam čuo jer mi se ovde svi znamo. Ja protiv njega stvarno nemam ništa, volim da gledam filmove u kojima glumi - rekao je još jedan bivši komšija Ristovskog.

