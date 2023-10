DŽENIFER ANISTON TEŠILA UPLAKANOG METJUA PERIJA! Evo šta je navelo suze na oči kamenog Čendlera: U seriji nikada nije plakao!

Metju Peri je plakao na ponovnom okupljanju sa svojim kolegama iz Prijatelja, dve godine pre iznenadne smrti ove subote. U HBO-ovom specijalu Prijatelji, Peri, koji je igrao Čendlera Binga, rasplakao se nakon što je dobio izliv podrške i ljubavi od svojih kolega Dženifer Aniston, Kortni Koks, Lize Kudrou, Dejvida Švimera i Meta Leblana.

Njegova supruga iz serije, Kortni, prisećala se tada:

- Bilo je to neverovatno vreme. Postali smo najbolji prijatelji, a Peri je rekao: 'Da, sad ću plakati.' Dženifer Aniston ga je tešila.

Fanovi su tada bili zabrinuti zbog Perijevog izgleda. „Muka mi je da ga vidim ovakvog, on samo zuri u prazno i polako priča“, „Bojim se za njega“, „Svi treba da budemo zahvalni što je Metju tamo živ. Prošao je mnogo toga. Živ je i nije izgubio život. To je sjajno, zahvalan sam na tome", "Metju Peri je heroj koji se upravo pojavio na okupljanju, još uvek postoji nada da će se dobro oporaviti", bili su neki od komentari fanova.

Ovaj kultni komičar preminuo je u 54. godini nakon što se "utopio u svom đakuziju kod kuće", rekli su izvori za Dejlimejl. Na licu mesta nije pronađena droga, a nema indicija o nasilnoj smrti.

Serija Prijatelji trajala je 10 sezona, a premijerno je prikazana 1994. Poslednja epizoda, koja je emitovana 2004. godine, oborila je rekorde sa više od 50 miliona gledalaca. Na okupljanju glumačke ekipe u emisiji, Metju je priznao da je pre nego što je dobio ulogu imao samo 11 dolara na svom bankovnom računu jer je njegova karijera stagnirala nakon što se pojavio u nekoliko kratkotrajnih sitkoma.

Na početku snimanja filma 'Prijatelji' imao je napade panike kada je učio svoje replike.

- Možete pratiti putanju moje zavisnosti ako pratite moju težinu iz sezone u sezonu. Kada sam imao višak kilograma, to je bilo zbog alkohola, kada sam bio mršav zbog tableta. Kada sam imao kozju bradicu, to je bilo zbog mnogo pilula - rekao je Metju prošle godine.

Kasnije je otkrio da mu je omiljena epizoda bila "The One Where Everybody Finds", u kojoj je banda razotkrila Čendlerovu i Monikinu tajnu vezu. Nekoliko dana pre premijere nove serije, Peri je za "Dobro jutro Ameriko" rekao:

- Znao sam da će okupljanje naše ekipe biti ozbiljno emotivno iskustvo. I bilo je.

- Mislim da niko od nas nije imao pojma koliko ćemo biti emotivni na snimanju - dodala je Kortni.

- Istina je da sam plakala kada sam izašla pred kamere - priznala je Kudrou, koja je glumila Fibi Bafe.

Metjuov nastup na okupljanju bio je daleko od njegovog lika Čendlera, koji je u emisiji tvrdio da ne može da plače. Jedna epizoda u šestoj sezoni Prijatelja se čak zvala The One Where Chandler Can't Cry i emitovana je u februaru 2000. U njemu, Čendlera, nakon što je priznao da nije plakao od detinjstva, pokušavaju Monika, Fibi i Džoi da ga rasplaču. Puštaju mu Bambija i traže od njega da zamisli Monikinu smrt. Nakon što on i dalje ne plače, prijatelji zaključuju da je Čendler sigurno 'mrtav iznutra', a on ih sve iznenađuje briznuvši u plač nakon što je bio svedok sastanka između Rosa i Rejčel dok je pokušavao da ih pomiri.

Okupljanje prijatelja bio je povratak kući za glumačku ekipu, a specijal je sniman na Stage 24 u studiju "Warner Bros" u Los Anđelesu, gde je snimljeno svih deset sezona serije. Specijalni film je sniman tokom tri dana, a ikonična fontana emisije korišćena je kao pozadina za intervju sa glavnim glumcima koji je vodio Džejms Korden iz "Late Late Show-a".

