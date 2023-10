MEĐU NAMA JE POSTOJALA POSEBNA VEZA! Salma Hajek se potresnim rečima oprostila od Metjua Perija: Otišao si prerano, moj prijatelju

Glumica Salma Hajek se oprostila se od Metjua Perija potresnom porukom i njihovom zajedničkom fotografijom koju je objavila na Instagramu.

"Pre dva dana probudila sam se uz šokantnu vest da Metju Peri više nije s nama. Trebalo mi je nekoliko dana da procesuiram ovu tugu. Posebna veza nastaje kada s nekim delite snove i zajedno radite na njihovom ostvarivanju", započela je Salma koja je s Perijem radila na filmu "Fools Rush In". On je taj film nazvao "najboljim filmom koji je ikad snimio".

"Jako me dirnulo kada je Metju prošle godine na svom Instagramu podelio koliko voli "Fools Rush In" i dodao da smatra da je taj film koji smo zajedno radili verovatno njegov najbolji film. Tokom godina, on i ja smo se prisećali tog značajnog razdoblja u našim životima s dubokim osećajem nostalgije i zahvalnosti. Prijatelju moj, otišao si prerano, ali nastaviću da cenim tvoju ludost, tvoju istrajnost i tvoje dobro srce. Zbogom, slatki Metju, nikada te nećemo zaboraviti", poručila je glumica.