NAJBOLJA DRUGARICA JOJ SPAVALA SA MUŽEM U SUSEDNOJ SOBI, MAJKA JOJ SE UBILA: Imala je PARA DO KROVA ali se od tuge RASPADALA FOTO

Obožavali su je milioni, ali ona je odbacila svu slavu i bogatstvo kako bi vodila povučen život van očiju javnosti. Neverovatna sudbina, buran ljubavni život i bizarne fobije plavokose pevačice grupe ABBA.

Bilo je tuge i očaja u očima zvezde ABBA-e Ane dok je hodala niz predvorje londonskog hotela. Bilo je to za vreme poseta slavne švedske grupe Velikoj Britaniji u sklopu njihove unosne turneje, a ta je 29-godišnja plavuša bila, kako je priznala, usamljena. Nekoliko vrata niže, deleći sobu sa svojom novom ljubavi, bio je njen bivši suprug Bjorn Ulveus, tada 34-godišnjak. On nije bio jadan i nije potiskivao suze, već je bio više nego zadovoljan što može da govori o ženi koja je zauzela Anino mesto, 30-godišnjoj razvedenoj ženi imena Lena Kalersjo.

foto: Profimedia

- Oboje smo presrećni jedno s drugim - rekao je sa smeškom, dodajući da mu je Lena donela mir i zadovoljstvo u život. Na pitanje o Ani, promenio je izraz lica u leden i potom rekao: "Iselila se prošlog Božića, 1978. Sada smo prijatelji. Sad kada je vidim teško mi je da zamislim da smo ikada bili u intimnom odnosu. Zapravo, mislim da ona uživa u samačkom životu. Bili smo potpuno nekompatibilni. To nije slučaj s Lenom, nas dvoje jednom drugom sasvim odgovaramo".

Ona je plakala, a on ljubio njenu prijateljicu

Iako je nastup na Vembli stadionu bio rasprodat, za Anin nastup su kritičari pisali da je bio beživotan. Kasnije je ona sama rekla da u njoj nije bilo života.

foto: Printscreen YouTube

- Moje srce nije bilo na nastupu, možda činjenica da sam puno toga pretrpela emocionalno ima veze s tim. Vidim Bjorna tamo i prisećam se brojnih stvari i teško mi je. Pokušavam da budem profesionalna i da plešem i pevam, ali radost je nestala - rekla je.

foto: Ap

Tada je i priznala kako sav taj uspeh ABBA-e, koji svakako ceni, njoj nije doneo sreću i da su joj sve nade za budućnost vezane za sina Kristina (22 meseca) i ćerku Lindu (6 godina). Što je najgore u celoj priči, Lena, koja joj je "preotela supruga", bila joj je nekad bliska prijateljica. Iako su još neko vreme pred kamerama glumili srećno razveden par i prijatelje, idila ABBA-e nije dugo potrajala, a Ana je završila na lečenju i antidepresivima, nakon čega se sasvim povukla iz javnosti do te mere da niko godinama nije znao gde je.

Rođena za pevačicu

Ana, pravog imena Agneta Faltskog počinje da peva u ranoj mladosti. Pohađa časove klavira, samostalno komponuje pesme i svira u lokalnoj crkvi. S 13 godina i dve prijateljice osnovala je grupu "The Cambers". Nakon napuštanja sastava Agneta postaje vokal u dens sastavu Berta Engarta. Kako je sastav postajao sve popularniji, trebalo je da odluči između posla i karijere. Izabrala je karijeru.

- Želela sam da budem slavna i na televiziji - rekla je tada Agneta i izdala svoj prvi album imena Agnetha Fältskog 1968. godine.

Na snimanju jedne muzičke emisije u TV studiju u Geteborgu upoznaje Bjorna Ulvaeusa. Dve godine kasnije njih dvoje se venčavaju, te počinju i muzičku saradnju. Brak je potrajao 9 godina i dobili su dvoje dece, ali Agneta i Bjorn se razvode tokom najplodnijeg razdoblja ABBA-e što rezultira pesmom "The Winner Takes It All".

foto: Profimedia

Godine 1983. nakon raspada grupe, Agneta se posvećuje solo karijeri. Objavljuje album "Can't Shake Loose". Godinama kasnije nastavlja da snima albume, ali nijedan joj nije osigurao uspeh poput onih ABBA-inih. U ilegali iz javnog života provela je čak 15 godina - od 1988. do 2003.

Ni kasnije nije bilo bolje

Iako je pokušavala da prikupi snage i s decom nastavi dalje, pa se posvetila astrologiji, jahanju konja i jogi na svom izolovanom imanju u Ekerou, Ana nije imala puno sreće. Ipak, 1990. udala se za švedskog hirurga Tomasa Sonenfelda, ali ni taj brak nije dugo trajao te su se razveli tri godine kasnije. Sledeće je godine, 1994., njena majka počinila samoubistvo tako što je skočila sa svog balkona, a Anina depresija se pogoršala naredne godine, kad je umro njen otac. Činilo se da stvari napokon idu na bolje kad je 1997. započela vezu s Gertom van der Grafom, koji je navodno bio opsednut njom još od detinjstva.

Nakon što je odlučila da okonča njihovu vezu dve godine kasnije, uočivši da njegovo ljubomorno i posesivno ponašanje ne prolazi, on nije hteo da je pusti. Pratio ju je svugde i nije joj dao da diše, pa je bila prisiljena da se obrati policiji i sudu. Oni su mu na kraju izdali zabranu prilaska i deportovan je u Holandiju 2000. godine.

S Bjornom i dalje ne razgovara

Krajem 2010. pojavila se u javnosti ruku pod ruku s Bjornom na premijeri mjuzikla "Mamma Mia!" u Kopenhagenu i dala tračak nade ABBA-fanovima izjavom da je moguće ponovno okupljanje legendarne četvorke, ali grupa se ipak nije ponovo okupila.

foto: Pontus Lundahl/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Danas kaže da je zadovoljna, a dodaje da Bjorna, koji se preselio u London, retko viđa, samo za rođendane njihove dece, ali nemaju prisan odnos. On je u braku s Lenom dobio još dvoje dece - devojčice Emu i Anu. On je 2008. priznao kako pati od demencije - ima trajne gubitke pamćenja zbog kojih ne može da se setiti brojnih uspomena iz svog života, pa tako ni najuspešnijih trenutaka iz ABBA-ine karijere.

