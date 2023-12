FILM KAO PROVODADŽIJA! Od Penelope Kruz do Toma Henksa; ove holivudske zvezde su svoje srodne duše upoznali na filmskim setovima

Oni su u svojim filmskim partnerima pronašli ono što im je potrebno i u stvarnom životu.

Neke od tih ljubavi traju i danas, dok su neke imale nešto kraću istoriju, poput one između Kristen Stjuart i Roberta Patinsona koji su se upoznali i zaljubili tokom snimanja prvog dela filma "Sumrak" franšize iz 2008. godine.

Oni nisu opstali, ali ostaju nam Bela i Edvard koji će se voleti zauvek.

Roberto Beninji i Nikoleta Braski

Ako neko zna da je život lep, kako na filmskom platnu tako i u realnosti, onda su to definitivno Roberto Beninji i Nikoleta Braski. Baš u Oskarom nagrađivanom filmu "Život je lep" i mi smo ih zavoleli 1997. godine, neki i ranije. A oni su se zavoleli pre četiri decenije, kada su se početkom osamdesetih upoznali na snimanju filma "Uznemiravaš me" i bila je to ljubav na prvi pogled. Posle osam godina veridbe tajno su se venčali u ženskom manastiru u Čezeni, Nikoletinom rodnom gradu. Iako je venčanje bilo tajno, njihova ljubav to svakako nije, a da nisu samo životne srodne duše nego i filmske dokazuje mnoštvo zajedničkih projekata.

Vinona Rajder i Džoni Dep

Iako njihova veza nije uspela da odoli pritisku javnosti i razlici u godinama, Vinona Rajder i Džoni Dep nikada nisu krili da je njihova ljubav bila jedna od onih romansi koja određuje život. Zaljubili su se tokom snimanja filma "Edvard Makazoruki" iz 1990. godine, kada je Vinona imala 18, a Džoni 26 godina. Na kratko su bili i vereni, a zvanično su se rastali 1993. godine. Sam Tim Barton, koji je radio sa parom na gore pomenutom filmu, radeći sa Depom na filmu "Ed Vud" navodio je kako je Dep depresivan dolazio na set; ,,Delovalo je kao da je Vinona uzela Džonijevu dušu, Džonijevu ljubav".

Ben Aflek i Dženifer Lopez

Trebalo im je 20 godina da urade ono što se očekivalo još davne 2002. godine. Ben Aflek i Dženifer Lopez upoznali su se početkom 2002. godine na snimanju filma "Žili", a već u julu te godine Dženifer je podnela zahtev za razvod braka od svog tadašnjeg muža Krisa Džada. U novembru iste godine Ben je zaprosio Dženifer, venčanje je zakazano za septembar naredne godine, a ono što je trebalo da bude odlaganje venčanja zbog prevelike medijske pažnje rezultiralo je raskidom 2004. godine. Narednih 17 godina par je pokušao da svoju sreću pronađe u drugima, da bi se 2021. ponovo spojili i godinu dana kasnije svoju ljubavnu priču konačno krunisali brakom.

Penelope Kruz i Havijer Bardem

Povezuje ih zemlja njihovog porekla Španija, karijera, ali i njihova ljubavna romansa. Penelope Kruz i Havijer Bardem upoznali su se tokom snimanja film "Šunka, šunka" koji je izašao 1992. godine, pa ipak, iako je hemija između njih bila očigledna, njihova ljubav je sačekala neko idealnije vreme, možda i zbog toga što je Penelope u vreme snimanja filma imala 17 godina, a Havijer 22. To vreme je došlo 2007. godine kada su zajedno snimali film "Ljubav u Barseloni", ali, iako je došao i poslednji dan snimanja, oni nisu imali hrabrosti da urade bilo šta. Sreća, dogodila se žurka njihovog zajedničkog prijatelja, i od tada do danas sve ostalo je istorija.

Tom Henks i Rita Vilson

Još jedan par čija je veza odolele zubu vremena. Tom Henks i Rita Vilson broje 37 zajedničkih godina, a sve je počelo kao prijateljstvo tokom snimanja sitkoma "Bosom badis" 1981. godine. U filmu "Dobrovoljci" 1985. godine ponovo su se spojili u kom igraju ljubavni par i to je bila hemija koju ni oni sami nisu mogli da ospore. Godine 1986. debitovali su na crvenim tepihu kao par, a 1988. i pravno su ozvaničili svoju ljubav.

