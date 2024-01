SILVANA MISLILA DA JE PRONAŠLA ČOVEKA SVOG ŽIVOTA, A ONDA JE SLAVNI NEŽENJA ŠUTNUO: Razlog raskida razume jedino Leonardo Dikaprio

Silvana Mojica je spremna da krene dalje. Prelepa influenserka, čija je veza sa Dejvom Portnojem prekinuta prošlog meseca, otkrila je da se još uvek oseća tužno zbog raskida u novom TikTok video snimku. Njih dvoje su bili zajedno tri godine, a raskinuli su iz, kako se pretpostavlja, istog razloga zbog kog Leonardo Dikaprio raskida sa svojim devojkama.

- Plakala sam - iznenađenje, iznenađenje. Imam napade panike svakog dana u jedan ujutru i ne mogu da zaspim sve do četiri. Samo stvarno moram da izvučem iz ove kuće - rekla je Mojica (28) u vlogu, objavljenom u sredu.

foto: Pichichipixx / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Obožavaoci su brzo pružili podršku influenserki, koja je potvrdila da su ona i Portnoj, između kojih razlika u godinama iznosi 18 godina, raskinuli svoju vezu uoči Dana zahvalnosti.

- Počela sam da gledam božićne filmove svaki put kada imam ove ranojutarnje napade panike. Proći će i ovo - napisala je jedna obožavateljka, a Silvana je odgovorila:

- Omg probaću ovo! Hvala ti puno.

Otkrila je da se pakuje i seli krajem nedelje iz doma koji je delila sa svojim bivšim. Krajem prošlog meseca, Portnoj, 46, prekinuo je ćutanje da bi podelio svoju stranu priče nakon raskida.

- Zabavljali smo se tri godine i došli smo do tačke u vezi gde je postojala razlika u tome šta jedna osoba želi od odnosa, a šta druga. Da ne ulazim previše u detalje, jednostavno nisam mislio da mogu Silvani da dam ono što zaslužuje. Ona je tako lepa, zabavna, pametna, ona je sve to - otkrio je on.

foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Kontroverzni medijski mogul insistirao je da se takođe bori sa "nezahvalnom situacijom", uprkos tome što je bio taj koji je prekinuo vezu.

- Izgubio sam i svog najboljeg prijatelja - rekao je Portnoj, napominjući da i dalje "voli" svoju bivšu i da je "veoma zabrinut za sve što joj se dešava".

Mojica je u jednom trenutku nagovestila raskid kada je podelila emotivni TikTok video na kom plače dok je prebirala artikle koje je kupila svom sada već bivšem dečku. Portnoj je kasnije potvrdio ekskluzivno za Page Six da su znali da treba svako da ide svojim putem više od dve godine nakon što su počeli da se zabavljaju.

Dvojac je prvi put izazvao ljubavne glasine u martu 2021. i nisu se stideli da javno iskazuju svoju ljubav sve dok se nisu poslednji put pojavili u javnosti na događaju na crvenom tepihu ovog oktobra.

(Kurir.rs/ŽenaBlic/A.G.)