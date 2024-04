"BEZ TEKSTA SAM, NE MOGU DA VERUJEM" Preživela je silovanje, infarkt i TRI MOŽDANA UDARA, a sad je konačno sunce ogrejalo (FOTO)

Pevačica Demi Lovato oduševila je obožavatelje vešću da se verila za muzičara Džordana Lutesa, i to godinu dana nakon što su zvanično potvrdili vezu. Džordan joj je poklonio dijamantni prsten u obliku kruške, a na fotografijama nisu mogli da sakriju osmehe.

"Još uvek sam bez teksta. Sinoć je bila najbolja noć u mom životu i ne mogu da verujem da ću se udati za ljubav svog života", napisala je.

Nakon veridbe, par je u krugu porodice i prijatelja proslavio u jednom restoranu u Los Anđelesu, prenosi "People". Pevačica i glumica je u ranom dobu stekla svetsku slavu, a kroz život su je pratili brojni skandali. Bolovala je od depresije, raskinula je veridbu, pričala o poremećenim porodičnim odnosima, imala je infarkt i tri moždana udara, a dobro je poznata i njena borba sa zavisnošću od droge i alkohola koja je ostavila traga i na njenom izgledu.

S obožavateljima je ranije podelila i kako je u tinejdžerskim godinama bila silovana. Incident se dogodio dok je radila za Dizni, a ime počinitelja do danas je nepoznato.

"Bila sam deo Diznijeve grupe koja je javno obećala da će čekati do braka na seks. Moj prvi put nije bio romantičan, bio je užasan, a onda sam još stalno morala da viđam tu osobu, pa sam prestala da jedem i snalazila se na druge načine: sekla sam se, povraćala, šta god. I moja borba s bulimijom se jako pogoršala", ispričala je pevačica. U dokumentarnoj seriji "Demi Lovato: Dancing with the Devil" iz 2021. podelila je i šta se dogodilo nakon njenog predoziranja 2018. godine.

"Imala sam tri moždana udara, imala sam srčani udar. Lekari su mi tada rekli da imam još samo pet do 10 minuta života", rekla je u dokumentarcu. razgovaramo?'

Ipak, čini se da je Demi Lovato sada konačno pronašla sreću, a njeni obožavatelji paru su poželeli sreću u budućem zajedničkom životu.

