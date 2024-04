DEVOJKA (21) IMA NAJDUŽE NOGE NA SVETU I NEMA SREĆE U LJUBAVI: "Muškarce je sramota od mene, upoređuju me sa likovima iz HORORA!"

Amerikanka Mejsi Karin (21) ima najduže noge na svetu i zbog toga nailazi na razne probleme. Ona je visoka 208 centimetara, anoge joj čine 60 posto njene ukupne visine.

foto: Printscreen/Instagram

Desna noga joj je duga 134 centimetra, dok joj je leva oko pola centimetra kraća i tvrdi da je zbog toga izložena okrutnim komentarima stranaca, muku muči s muškarcima na sastancima te s pronalaženjem odgovarajućih pantalona.

foto: Printscreen/Instagram

"Ako neko mrzi, onda mrzi jer ne razume. Ljudi me upoređuju s likovima iz horor filmova, poput Slendermena", rekla je za New York Post. Mejsi objavljuje sadržaj na TikToku gde joj hejteri često ostavljaju grube komentare na račun izgleda. "To bi bilo zastrašujuće videti u mračnom hodniku", primer je jednog komentara koji je dobila ispod nedavno objavljenog videa.

No, nisu samo stranci ti koji su okrutni prema Mejsi. Uvek je mnogo viša od tipova s kojima izlazi na sastanke zbog čega se neki od njih osećaju "posramljeno". "Svaki put kad sam izlazila, posebno s muškarcima koji su znatno niži od mene, bilo je loše. Kao da su me se sramili", ispričala je za Jam Press.

"Ja sam jedinstvena"

foto: Printscreen/Instagram

Mejsi je u jednom snimku na TikToku rekla da je muškarci nerado ljube u javnosti zbog visinske razlike. Nema sreće ni s pronalaženjem odeće koja joj pristaje. "Farmerke i pantalone moram da napravim po porudžbini, što košta oko 250 dolara za jedan par. Nemam baš puno novca pa zato imam samo dva para koji mi dobro stoje", objasnila je.

foto: Printscreen/Instagram

No, Mejsi kaže da zapravo voli svoju visinu usprkos neuspesima.

"Mrzela sam svoju visinu kao dete jer je to bila jedina stvar zbog koje su me deca zafrkavala. Ali najbolja povlastica bi morala da bude to što niko nije kao ja. Ja sam jedinstvena", zaključila je.

Ona sada ima misiju da podstkne druge žene slične visine da se ne sramote svoje visine i da budu ponosne. "Kao žena visoka 208 centimetara, moj posao je da osnažim druge visoke žene", rekla je.

(Kurir.rs/Index/T.J.)

