"OSTAVIO SAM DEVOJKU JER JE ODBILA DA OPERE NOGE MOM OCU": Šok ispovest momka "Osramotila me za ceo život pred celom porodicom"

Mnogi običaji odavnina danas skandalizuju moderno društvo. Nažalost, negde su se oni loši i degutantni zadržali, a jedan od takvih jeste i pranje nogu roditeljima, odnosno svekru.

Na anonimnim ispovestima jedan momak objasnio je da je odbijanje njegove devojke da njegovom ocu opere noge bio razlog za raskid. Time je navukao veliki gnev na sebe i brojne komentare sablažnjenih korisnika ove društvene mreže.

"Ostavio sam devojku jer je odbila oprati noge mojim roditeljima. To je kod nas običaj i ako već želiš biti s nekim druge vere i mentaliteta, poštuj to. Osramotila me pred celom porodicom", napisao je anonimno jedan muškarac, ne želeći da otkrije svoje godine i svoju veru.

Komentari su planuli, ljudi su bili užasnuti onim što čitaju i pitali su ga koja to vera tačno 'nalaže' pranje nogu roditeljima?

"Ovo je jedan od odvratnijih običaja"

"De nam reci gde je to običaj da znamo? Ja islamske veroispovesti, sa mnogo prijatelja katoličke i pravoslavne, pa ne znam da je to i u jednoj veri tako", "Isto tako, poštuj i ti njenu veru i obicaje gde se ne peru noge matorcima", "Pa dobro da je odbila oprati gljivice sa nogu tvojih roditelja. Od svih običaja na svetu, ovo je jedan od ogavnijih", "Tati ne bi takla nogu, a kamoli svekru", "Ovom izjavom ti sebe sramotiš pred celim svetom. Samo nisi dovoljno inteligentan da to shvatiš", "Kako su oni doživeli snaju kad zdravi pravi zahtevaju da im noge opere i to toliko da je veza pukla upravo iz tog razloga. Savet za momka: ostavi se sela, umešaj se u narod, civilizuj se, edukuj se, spasi se", pisali su mu redom.

