JEDNOJ PLATIO ABORTUS, DRUGU NIJE ZADOVOLJIO U KREVETU: Sve ljubavnice predsednika koji je bio OPSEDNUT ženama i intimnim odnosima

Iako je bio u braku sa suprugom Džeklin, američki predsednik Džon F. Kenedi imao je brojne ljubavnice, od kojih je najpoznatija glumica Merilin Monro. U nastavku otkrivamo manje poznate žene koje je ljubio jedan od najpoznatijih političara svih vremena.

Brak sa Džeklin navodno mu nije bio prvi brak. Šuška se da se 1947. oženio bogatom Djuri Malkolm, a zatim prijatelju Čarlsu Spaldingu naredio da ukrade bračnu potvrdu i uništi je. Iako to nije dokazano, osobe bliske Kenedijevima i sam Spalding tvrde kako je to istina.

foto: EPA/Cecil Stoughton Jfk President

Ipak, njegova prva ljubav navodno je bila Šveđanka Gunila von Post. Džon je imao 36, a 15 godina mlađu lepoticu upoznao je u leto 1953. na Francuskoj rivijeri. Plesali su celu noć i rastali se poljupcem. Stalno joj je slao pisma, a aferu su nastavili i nakon njegove ženidbe. U pismima koja joj je slao isticao je da želi da se razvede od Džeki i da bude s njom.

"Čini se da ću krajem avgusta doći u Evropu. Mislio sam da iznajmim brod i plovim Mediteranom dve nedelje. Ja i ti kao posada. Šta misliš?", napisao joj je, a vezu su konzumirali 1955. u jednom dvorcu.

"Imala sam ga nedelju dana. Predivnih nedelju dana koje mi niko ne može oduzeti", izjavila je.

foto: EPA/John F Kennedy Presidential

Nekoliko meseci kasnije Kenedi joj je pisao poslednji put i rekao da su njegova osećanja prema njoj komplikovana. Isto tako, od javnosti su skrivane brojne druge afere, od kojih su najopasnije bile one s Merilin Monro, Elen Romeč, Marijelom Novotni i Džudit Kembel. Jedna je navodno bila povezana s mafijaškim šefom, a ostale tri s komunistima.

Tokom rata Džek je bio u vezi s danskom novinarkom Inge Arvard, za koju se sumnjalo da je povezana s nacistima. Upozorili su ga da prekine tu aferu, a direktor FBI-a, Džej Edgar Huver nikada nije uništio snimke na kojima DžFK vodi ljubav s Arvad, što je rezultiralo njihovim velikim neprijateljstvom.

foto: EPA/Abbie Rowe Jfk Presidential

Tokom predsedničke kampanje Kenedi je 1960. počeo vezu sa Džudit Eksner Kembel, koju su povezivali s moćnim mafijaškim šefom Semom Đankanom. Čak se veruje da je njihov susret dogovorila mafija kako bi stekla kontrolu nad potencijalnim budućim predsednikom, a postoje i priče da ga je mafija postavila na taj moćan položaj. Džudit je kratko bila u vezi s Frenkom Sinatrom, a u februaru 1960. za pevačevim stolom je u baru "Sands" u Las Vegasu upoznala Džona.

"Dok me slušao, izgledalo je kao da mu je svaki živac i svaki mišić usmeren na ono što govorim. Kako sam otkrila, bio je najbolji sagovornik na svetu", rekla je.

foto: Profimedia

Sledeći dan Kenedi ju je pozvao na ručak na terasu Sinatrinog apartmana. Razgovarali su tri sata i posle ju je zvao svaki dan, govorio koliko mu nedostaje i ispitivao kada bi mogli da se vide. Na kraju je pristala da se sastane s njim u hotelu "Plaza" u Njujorku, gde su prvi put proveli noć zajedno. U aprilu 1960, dok je Džeki bila na putu, Džon ju je pozvao na večeru u svoj dom u Džordžtaunu.

"Hodali smo sobama dok nismo došli do glavne spavaće sobe koja je bila na gornjem spratu. Tamo su bila dva kreveta... Zagrlio me, seli smo na jedan od kreveta i počeli da se ljubimo. Otišla sam u kupatilo da se svučem, a kada sam se vratila u sobu, svetla su bila prigušena i Džek je već bio u krevetu", prepričala je.

foto: Printscreen YouTube

Nažalost, nije bila zadovoljna njegovim umećem u krevetu.

"Jako brzo to obavi i odmah zaspi", požalila se.

Dva meseca kasnije dogovorili su susret u hotelu u Los Anđelesu, ali Kenedi je sa sobom poveo još jednu ženu i predložio seks utroje. Besno je odbila, ali nastavila je da se viđa s njim do projeća 1962. godine. Godinu kasnije mediji su umalo razotkrili Džeka spuštenih pantalona. Marijela Novotni tvrdila je da je imala vezu s Džonom, a u isto vreme je spavala i sa sovjetskim atašeom koji se našao usred seksualnog i špijunskog skandala.

foto: Profimedia

I Meri Pinčot Mejer bila je jedna od Kenedijevih ljubavnica. Ona je godinu dana 30-ak puta posetila Belu kuću. Misteriozno je ubijena 1964, a dnevnik u kom je opisana njihova afera završio je u rukama CIA-e. Džon je ljubovao i s glumicama Marlen Ditrih i Kim Novak. Marlen je jedno leto provela s njegovim ocem, a kada je godinama posje kabaretom došla u Vašington, pozvala je i predsednika. Poziv nije mogao da prihvati, ali ju je zamolio da ga poseti u Beloj kući.

"Nije bilo nikakve sumnje u to što planira. Ne mogu da kažem da me iznenadio. Ipak je on bio sin svog oca i želela sam da proverim vodi li ljubav kao i on. Ne sećam se tačno šta se dogodilo jer se sve završilo jako brzo. Sećam se da sam rekla: 'Molim te, nemoj da mi uništiš frizuru'. Posle sam imala nastup. Mislim da je svršio brže od oca", prepričala je, a pre nego što je otišla, Džek ju je upitao da li je istina da je spavala s njegovim ocem.

Marlen Ditrih foto: Profimedia

"Nakratko sam razmišljala što želi da čuje. 'Ne, tvoj otac je pokušao, ali nisam pristala', rekla sam. 'Stari lisac, znao sam da laže', uzvratio mi je", rekla je.

Zaveo je i Ališu Purdom koja je 1951. tražila da joj plati pola miliona dolara nakon što je zatrudnela s njim, a on je pogazio obećanje da će se oženiti njom. I nije jedina s kojom nije koristio zaštitu.

"Kad je došao, prvo je spavao sa zaposlenom svog odeljenja za odnose s javnošću Džonom Daudom. Ušao sam u kancelariju i zatekao ga kako na stolu ima seks s tom devojkom. Izvinio sam se i izašao. Posle je ona rekla mojoj ženi da još nije dobila menstruaciju, da bi potom saznala da je trudna. Rekao sam Džeku, na šta je on samo uzvratio: 'S*anje!'. Nije ga bilo briga za tu devojku. U tom smislu je bio jako sebičan", pisao je Nigel Hamilton.

foto: Profimedia

Pet godina kasnije u drugom stanju je ostala i Džoan Lundberg, kojoj je platio abortus. Džoan je rekla da je Džek voleo seks utroje, a bio je i voajer. Priča se i da je 90 minuta pre televizijske debate s Ričardom Niksonom spavao s prostitutkom, a navodno je u Vašingtonu imao i stan gde se sastajao s mladim ženama. Članicama osoblja s kojima se zabavljao dodeljena su tajna imena, a njihov zadatak je bio seksualno zadovoljiti predsednika. Na njima je čak testirao droge, i to bez njihovog znanja! Čuvši da droga Poppers pojačava seksualni doživljaj, želio je da je proba. Njegov prijatelj, glumac Piter Loford upozorio ga je da je ne uzima jer je preopasno, pa je odlučio da drogu uvali jednoj od devojaka.

Obojica su se zavalila u kauč i sa interesovanjem promatrala učinak droge. Nisu ni trepnuli kada je devojka počela da hiperventilira. Zbog njegovog zadovoljstva u Belu kuću često su dovođene prostitutke s kojima se zabavljao mnogo pre mandata. Navodno je krajem ‘50-ih napravio dete seksualnoj radnici Ališi Dar Klark, koja je posle pokušala da ga uceni. Ucenama se služio i Džek. Mnogim starletama je pretio da će im uništiti karijeru ako ne pristanu da spavaju s njim, a u Belu kuću dovozili bi mu ih agenti. Opsednutost seksom i ženama i sam je jednom objasnio:

foto: Profimedia

"Ako ne spavam sa ženom duže od tri dana, spopadnu me jake glavobolje", rekao je premijeru Haroldu Makmilanu tokom sastanka na Bermudima 1961. godine.

Gde god je išao pratile su ga prostitutke čija imena nisu zapisivana, niko ih nije pretresao i mogle su da donesu šta god su htele. Kada bi otišle, tajna služba nije smela da uđe u njegovu sobu da bi proverila da li je živ. Morali su da čekaju iduće jutro da vide hoće li izaći. Kako je Džek od saradnika i prijatelja neprestano tražio da mu ubrizgavaju lekove, moglo je da se desi da neko zameni bočice i podmetne otrov.

"Imate zaista povlašćen zadatak u tajnoj službi da čuvate predsednika, ali sedite pred vratima ili pred liftom jer je on unutra s dvema prostitutkama. Vaše komšije i bližnji misle da svaki put rizikujete život, a vi zapravo pazite da ga niko ne ometa dok je on pod tušem s dvema devojkama", otkrio je pripadnik tajne službe Leri Njuman.

(Kurir.rs/ Insider.hr/ L. S)

