SAZNALA SAM DA MOJ DEČKO VEĆ PET GODINA ŽIVI S DRUGOM DEVOJKOM: Odao ga je njegov rođendan, a evo kako sam saznala ŠOKANTNU ISTINU

Amanda Ferguson bila je šokirana kada je otkrila da muškarac s kojim se mesecima zabavljala ima dugogodišnju devojku. Čak je i živeo s drugom ženom, ali ona nije shvatila sve dok njegov rođendan nije odao šokantan detalj.

Devojka je u videu iz avgusta 2023. otkrila kako je saznala da muškarac s kojim je bila u vezi već ima devojku s kojom je bio pet godina. "Zabavljali smo se tri ili četiri meseca, kako god. Sve je išlo prilično dobro", rekla je. Priznala je da je bilo nekih "crvenih zastavica" koje je ignorisala.

"On bi samo odjednom otkazao i ne bi mogao puno da me viđa, ali živimo na sat i po-dva udaljenosti jedno od drugog. Tako da, bilo je dobro", dodala je. Njen bivši do tada je upoznao celu njenu porodicu i prijatelje, te je planirala da dođe u njegovu kuću za odmor za njegov rođendan. Spontanim telefonskim pozivom saznala je da mu je dan ranije rođendan. "Pokušavala sam da smislim šta ću mu kupiti jer sam mislila da ću mu kupiti nešto što bismo mogli da napravimo zajedno", objasnila je.

Nazvala ga je putem Facetimea kako bi razgovarali o rođendanskim planovima, ali na telefon se javila druga devojka. To joj nije zasmetalo jer on ima mnogo prijateljica, ali njezina je reakcija je bila čudna. "Ona me je pitala: 'Ko si ti, dođavola?'", rekla je Amanda.

Ona se "zaledila" i bila je skroz zbunjena dok njen bivši nije uskočio i izbio telefon drugoj ženi iz ruke, zbog čega je prekinula vezu. Amanda ga je ponovo nekoliko puta nazvala, ali je njegov broj ili bio blokiran ili mu je telefon bio isključen. Sutradan je shvatila šta se događa i da je to zasigurno bila njegova devojka.

Njegova devojka poslala joj je poruku sledećeg jutra, a ona je ispričala o njihovoj intenzivnoj višemesečnoj vezi. "Ona mi je ispričala kako su bili u vezi pet godina. Prošle godine su raskinuli nakratko, ali su opet zajedno", rekla je. Tokom njihovog razgovora otkrila je da je on sve vreme dok je bio s Amandom, živeo s njom. "U suštini, lagati nas obe i varati nju je jako loše, ali je svejedno varao i mene. I verovatno će ostati s njim. Odvratno", ispričala je.

Pratioci na TikToku su bili šokirani pričom, a to su iskazali i u komentarima. "Ova priča je smešna koliko je i luda", komentarisao je jedan ispod videa. “Ona je luda ako ostane s njim, a on je grozan”, napisao je drugi korisnik.

(Kurir.rs/ The Sun/ L. S)

