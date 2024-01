POŠIRANA JAJA POSLE ROMANTIČNE ŠETNJE I POLJUBACA: Lazar Ristovski i njegova 39 godina mlađa devojka baš znaju da uživaju (FOTO)

Glumac Lazar Ristovski nakon razvoda od supruge Danice, započeo je vezu sa 39 godina mlađom koleginicom Anicom Lazić.

Ristovski i Anica sada su na zajedničkom putovanju, a glumica je na svom Instagram profilu podelila video sa partnerom na kojem se vide samo njihove senke

Njih dvoje su zajedno šetali, a onda stali i poljubili se. Sve ovo pratila je pesma "Prava ljubav godine ne broji".

Anica Lazić nije se tu zaustavila, pa je jutros podelila svoju fotku, kao i sliku doručka - poširanih jaja.

- Lenjo jutro - napisala je u opisu.

foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, devojka Lazara Ristovskog poslednjih meseci susreće se sa različitim kometarima zbog svog izbora, što joj, izgleda, ne smeta mnogo.

"Ako želite da budete srećni, pronađite staru ženu od 1990. do 1999. i smirite se. Ti ljudi su umorni", podelila je Anica nedavno na svom Instagram profilu. Ispod je napisala: "Smešno i pomalo istinito".

Lazar trenutno je u vezi sa 39 godina mlađom Anicom, dok je prošle godine potvrdio vest o razvodu sa sada već bivšom suprugom Danicom Ristovski.

foto: Printskrin/Instagram

- Ova tema je za nas teška i ne bi bilo lepo da se razvlačimo po žutoj štampi. Mi smo ipak dva, ako mogu da kažem, velika i dostojanstvena umetnika, koja su došla do kraja zajedničkog puta, koja će posle zvaničnog razvoda nastaviti svoje puteve, a ti putevi će se svakako ponovo preplitati i susretati, ali na jedan drugačiji način. Mi se nismo razišli zbog neke druge žene ili nekog drugog muškarca. Jednostavno, potrošili smo energiju koja nas je držala zajedno. Vodeći se konzervativnim običajima, možda smo mogli i dalje da živimo zajedno da bismo se, samo ne znam kome, dokazivali, ali svakako je zdravije i poštenije što smo se odlučili na ovakav korak. Mi smo se u poslednje vreme gledali očima koje su izgubile žar, zanos i ljubav, koja nas je grejala više od četrdeset godina - rekao je glumac u ispovesti za magazin Glorija, te dodao da je bilo teško doneti ovakvu odluku.

foto: Damir Dervišagić

- Naravno da je teško. Ali životnu energiju treba slediti i poštovati kako se ljudi ne bi porazboljevali. Životna energija mora da ima svoj tok, jer ako se taj tok zaustavi, ako se prepreči nasilno, onda dolazi do tragičnih posledica i završetaka. Mi smo dva dostojanstvena bića i zato je i naš razlaz dostojanstven. Toliki ljudi se razvode. Nekada sam i sam mislio da to nije lepo. Da to nije u redu. Ali zar nije bolje da dvoje ljudi, ako su već izgubili motive za zajednički život, taj život prekinu i nastave da žive svoje druge, energetski svežije i zdravije živote. Nekoliko meseci ne živite zajedno. To je svakako rušenje jednog sveta. Ali to nije rušenje kuće koju smo zajedno gradili sve ove godine. U tu kuću će i dalje dolaziti naša deca, kao i mi. Ta kuća je otvorena zauvek za sve nas.

(Kurir.rs/Blic/T.B.)

Bonus video:

00:13 Lazar Ristovski napunio 71. godinu