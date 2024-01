STIŽE ANIMIRANA SERIJA U SVETU "IGRE PRESTOLA" Slavni pisac otkrio planove, a evo kako se javila ideja (VIDEO)

Džordž R.R. Martin potvrdio je na svojoj internet stranici da HBO radi na nekoliko animiranih serija smeštenih u svetu njegovog fantastičnog serijala "Pesme leda i vatre" (A Song of Ice and Fire), po kojem je snimljena serija "Igra prestola".

Prema Collideru, HBO je najavio četiri animirane serije, ali je produkcija dve od njih pauzirana jer je program odlučio da se posveti drugim projektima.

Martin je objasnio da ga je trenutno stanje u svetu animacije navelo da svoj serijal adaptira u animiranom formatu. Slavni pisac izjavio je da je animacija napredovala u poslednjih par godina, a velika mu je inspiracija Netflixov ovogodišnji animirani hit "Blue Eye Samurai", koji prikazuje mračnu i okrutnu priču u animiranom formatu.

"Kako to već biva, HBO i ja radimo na svojim animiranim projektima, smeštenim u svet Leda i vatre", napisao je Martin. "Nijedan od njih još nije dobio zeleno svetlo, ali mislim da smo blizu tog koraka za neke od njih."

Najavljivana igrana serija ipak će biti prikazana u animiranom formatu

Martin je takođe potvrdio da će serija "Nine Voyages", koja prati Korlisa Velarijona iz "Kuće zmaja" (House of the Dragon), poznatog i kao Si Snejk, biti prikazana u animiranom formatu, iako se u početku pričalo da se radi o igranoj seriji. Do ove promene došlo je zbog restrikcije budžeta.

"Prebacili smo 'Nine Voyages', seriju o legendarnim putovanjima Sija Snejka, iz igranog u animirani format. U potpunosti podržavam ovu promenu", napisao je Martin.

"Igrana verzija bila bi preskupa zbog restrikcija u budžetu, jer se pola serije odvija na moru i svake nedelje bi trebalo da gradimo novu luku, od Driftmarka do Lajsa, pa sve do Basilisk Islesa, Volantisa, Quartha i tako dalje. To je ceo svet. Imamo veće šanse da ga prikažemo ga uz pomoć animacije. Trenutno su u razvoju tri animirana projekta."

Međutim, autor popularnog serijala dodao je da u Holivudu ništa nije sigurno, te da svaki od ovih projekata ima dug put pred sobom.

HBO je trenutno fokusiran na produkciju druge sezone "Kuće zmaja", kao i na još jedan spin-off "Igre prestola", nazvan "A Knight of the Seven Kingdoms: Hedge Knight", koji će pratiti avanture viteza Danka i njegovog štitonoše Ega.

