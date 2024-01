"JEDNE NOĆI SAM IZBROJALA NJIH 17" Otkriveni najbizarniji detalji RASKALAŠNIH ORGIJA u Plejboj vili "Skaču po njemu, a na TV-u..."

Jedna od najpoznatijih Plejboj zečica Zoi Gregori najavila je svoju knjigu "From Britain to Bunny", koja će se na policama knjižara naći 23. januara, a u kojoj će otkriti brojne dosad nepoznate detalje i dobro čuvane tajne vile u kojoj je živela.

Danas 49-godišnja Zoi dobila je poziv Hjua Hefnera da dođe da živi u njegovoj Plejboj vili 2001. godine i pridruži se njegovom haremu, gde je za manje od godinu dana postala njegova devojka broj dva. Međutim, već 2004. godine bila je prisiljena da ode iz nje jer se posvađala s dugogodišnjom Hjuovom devojkom Holi Medison, koja je svaku noć spavala u njegovom krevetu, dok su se druge devojke povlačile u svoje sobe. Holi je vezu s Hjuom raskinula 2008. godine, a zamenila ju je Kristal Haris, koja mu je postala treća supruga 2012. godine.

foto: Printscreen Instagram

Zoi o tome piše u svojoj novoj knjizi, kao i o detaljima orgija koje su znale da uključuju čak 17 devojaka, a po prvi put će biti otkriveni detalji o bizarnom detalju vile - lusteru od gaćica koji je visio sa plafona njegove spavaće sobe.

"Nikada nisam videla ništa slično. To je bio centralni deo njegove sobe i pomislila sam, kad bi samo zidovi mogli da govore. Volela bih da upoznam žene koje su gore bacile tange i čujem njihove priče. Bio je to veliki, zlatni luster s desne strane njegovog kreveta koji je bio prekriven tangama od svih devojaka koje su tamo bile tokom godina. Bilo je poput umetničkog dela, a bilo je i paučine na nekim tangama koje su bile gore jako dugo. Ne znam kako luster nije pao, toliko je bilo tangica na njemu, sigurno nekoliko stotina", otkrila je Zoi prenosi Daily Mail.

foto: PacificCoastNews.com / Pacific coast news / Profimedia

Dodala je i kako su gaćice bile različitih stilova i dizajna, od većih do najminijaturnijih.

"Pitala bih Hefa: 'Sećaš li se ko ih je bacio gore?' On bi se samo nasmejao. Bilo ih je toliko i nije imao pojma", prisetila se.

foto: Printscreen Instagram

Zoi je ispričala i detalje o Hefovim navikama u spavaćoj sobi.

"Njegov život je bio vrlo organizovan, radio je istu stvar svaki dan u isto vreme, i mislim da je to deo razloga zašto je imao orgije. Nakon što bi popio nekoliko pića i popušio malo trave, moglo se reći da je u nekom svom svetu. Ležao bi tamo i dopuštao svima da skaču na njega i s njega, ali bi najviše bio fokusiran na devojke koje bi plesale i na pornografiju na TV-u. Jedne večeri sam izbrojala 17 devojaka na krevetu, to je bilo najviše i nismo sve mogle da se smestimo u krevet, pa su neke devojke sedele na podu i čekale svoj red. Najčudnija stvar koju sam videla verovatno je bila pornografija koja se vrtela na TV-u, ponekad bi to bila i gej pornografija. Ne znam zašto, nakon nekoliko sati ne znaš šta se događa. Bilo je nekoliko devojaka koje su iskreno volele to, ali većina njih nije", otkrila je Zoi.

foto: Profimedia

Zoi je takođe progovorila o Hefovom prijateljstvu s britanskom starletom Kejti Prajs, koja je pre bila Plejbojev model.

"Voleo je Kejti, bio je opsednut njom. Želeo je da se za stalno preseli i bude mu devojka, ali ona je jednostavno imala Harvija, pa nije mogla. Ona je prirodno otvorena i nikad nije bila stidljiva, a kad bi popila nekoliko pića, bila bi otvorenija još deset puta više. Ne sećam se mnogo od njenih poseta jer bismo žestoko partijali kad god bi ona bila tamo", priznala je.

Zoi priznaje da je to što je Hefova devojka doživljavala kao posao i da nikada nije uživala u intimnostima s njim ili u izvedbi s drugim ženama koje je pozivao u svoju spavaću sobu.

foto: Printscreen Instagram

Međutim, uprkos tome, još uvek ima lepa sećanja na vreme provedeno u vili.

"Želela sam da usrećim Hefa jer mi je ostvarivao snove. Volim tog čoveka, on je moj heroj, jer me je pripremio za život i dao mi je sve prilike o kojima sam sanjala. Ostali smo u kontaktu nakon što sam otišla, ali kad je um počeo da mu se pogoršava i kad je morao stalno da ponavlja ko si na telefonu, došlo je do te tačke da mi se slamalo srce. Poslednji put sam ga lično videla kad sam otišla u vilu na zabavu negde 2009. godine. Pozdravila sam ga, ali izgledao je jako staro i pomislila sam, ne želim da ga se sećam ovakvog", otkrila je Zoi, čija će knjiga uskoro ugledati svetlo dana.

