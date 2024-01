GLUMICA ČEKA DETE S PASTORKOM SVOJE ROĐENE TETKE: Znaju se od malih nogu, svi mislili da su BRAT I SESTRA kad je BUKNULA STRAST

Poznata glumica i voditeljka saopštila je nedavno da postaje mama, a sada se saznao indentitet muškarca sa kojim čeka dete. Iako ih ne spaja krvna veza, povezuje ih važna porodična spona. Emili Atak i njen partner znaju se od malih nogu, skoro 30 godina.

Glumica Emili Atak objavila je pre nekoliko dana na Instagramu da je van sebe od sreće što će postati mama, kao i da je porođaj zakazan za april ove godine. Glumica čeka dete sa dr Alisterom Garnerom. Budući roditelji uredili su svoj dom za dolazak bebe.

Saznaje se sada da je glumičina majka Kejt Robins sestra Alisterove majke Džejn Garner što bi značilo da je dr Garner pastorak rođene tetke Emili Atak. Neko bi rekao da su ljubavni partneri indirektni polusestra i polubrat.

Emili poznaje Alistera skoro tri decenije, upoznali su se kada je njena tetka počela da se zabavlja sa njegovim ocem Stivenom Garnerom, sa kojim se i venčala 1994. godine.

Alister (37) je nuklearni naučnik i može se videti na porodičnoj fotografiji iz 2017. gde je okružen članicama porodice Emili Atak. Na toj slici grli njenu sestru Martu. "On je zapravo jedna od devojaka", piše u opisu te slike.

Emili čija je majka Kejt razdvojena od supruga Kita, bliska je sa svojim rođacima iz sveta šou-biznisa, poput Teda Robinsa i Ejmi Robins.

Emili i Alister su neko vreme krili vezu, a onda su se zbližili prošle godine, pa su nedavno počeli da žive zajedno.

"Emili i Alister zbližili su se poslednjih 12 meseci. Bilo je neočekivano, ali njihova porodica je time oduševljena. Sjajan su par i svi su uzbuđeni zbog prinove", rekao je izvor.

Iako bi prva pretpostavka bila da su imali bratsko- sestrinski odnos, istina je da nema prepreke za njihovu vezu jer nisu u krvnom srodstvu. Kako vi komentarišete ovu priču?

Emili Atak i Alister Garner počeli su vezu prošle godine nakon što se ona razvela od Lija Megofa.

Alister je doktorirao na Univerzitetu Mančester gde je i radio kao profesor. Trenutno radi za Jacobs kao naučnik za materijale. Sa Emili je viđen u londonskoj kineskoj četvrti u septembru. Njegov otac umro je prošlog leta, a glumica je objavila dirljivu poruku na Instagramu ističući da je slomljena zbog toga.

Alisterova maka Morgan rastala se od njegovog oca kad je dr Garner bio mali. Njegova maćeha Džejn bila je u pop bendu "Prima Donna", sa majkom Emili Atak. Godine 1980. grupa je predstavljala Veliku Britaniju na Evroviziji, završivši na trećem mestu sa pesmom "Love Enough for Two".

Džejn je ostala u svetu šou-biznisa, radeći na televiziji i filmu, baveći se rikvizitima i scenografijom, autor je broznane skulpture pokojne Linde Makartni, svoje rođake i bivše supruge Pola Makartnija, statua je postavljena u muzeju Campbeltown u Škotskoj, piše Daily mail.

