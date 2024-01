MIKI MAUS KAO UBICA: Dizni ostao bez prava na čuvenog miša, PA USLEDIO ŠOK OBRT! Da li je ovo KRAJ omiljenog dečijeg junaka?

Omiljeni junak Miki Maus prvi put se pojavio na ekranima 1928. godine u kratkoj crno-beloj animaciji "Parobrod Vili".

Ovaj nestašni miš brzo je postao simbol američke pop kulture, a autorska prava koja su pripadala Volt Dizniju istekla su 1. januara ove godine.

Prava u javnom vlasništvu

Prema američkom zakonu, prava na korišćenje lika Mikija Mausa, sada su u javnom vlasništvu.

Kreativci su brzo iskoristili nova pravila i posle samo 24 sata, objavljen je trejler za horor film "Mikijeva zamka za miša".

Miki Maus kao ubica

Ono što je specifično za ovaj film je da je naslovni junak - ubica niko drugi do Miki Maus.

Sinopsis filma, nazvan "Mikijeva zamka za miša" je jednako kontroverzan:

- Aleks proslavlja 21. rođendan, ali je zaglavila u zabavnoj arkadi u kasnoj smeni pa su njeni prijatelji odlučili da je iznenade. Maskirani ubica obučen kao Miki Maus odlučuje da igra svoju igru sa njima u kojoj ona mora da preživi - navodi se u sinopsisu.

"Mesto za zabavu, mesto za prijatelje, mesto za lov. Miš je izašao", navodi se u trejleru crvenim slovima.

Trejler prikazuje,osobu u kostimu Mikija Mausa, koja nosi nešto što podseća na hokejaški dres bez slova. Osoba napada žrtvu i uhodi druge.

Reditelj ne vidi problem

Film je režirao Džejmi Bejli, koji je u izjavi rekao:

- Samo smo hteli da se zabavimo. Mislim, to je Miki Maus iz Steamboat Vilija koji ubija ljude. To je smešno. Zabavljali smo se radeći i mislim da se to vidi - prenosi Hollywoodreporter.

Uloge tumače: Sofi Mekintoš, Kalum Sivik, Alegra Nocita, Ben Haris, Damir Ković, Mekenzi Mils, Nik Biskupek i Sajmon Filips. Film nema potvrđen datum objavljivanja, ali se očekuje da će izaći u martu.

Stiže i horor igrica

Miki Maus oživeće i u novoj horor igrici "Infstejšn 88". Studio za igre Najtmer Fordž Gejms navodi da je pomenuta igra preživljavanja u kojoj se suzbijanje štetočina pretvara u nešto mnogo zlokobnije.

Na početku trejlera čuje se čovek koji nervozno govori: "Mislio sam da su samo glodari, ali ovde ima još nečeg."

Ogroman Miki Maus poprskan krvlju pojavljuje se na ekranu, dok drugi miševi jure oko njega.

Portparol Najtmer Fordž Gejmsa rekao je za BBC da im je Parobrod Vili "dozvolio da u našu igru uključimo sopstvenu derivaciju glavnog lika iz filma, koji se savršeno uklapa kao antagonista koji izaziva napad"

Ovo nije prvi put

Miki nije prvi animirani lik koji se pojavljuje u horor filmu. Pre njega je Vini Pu, postavši javno vlasništvo, pretvoren u junaka horor filma "Krv i med". Ipak, ova kreativna ideja nije naišla na odjek, te je ocenjen kao jedan od najgorih u prethodnoj godini.

Američki zakon o autorskim pravima kaže da se prava na likove mogu zadržati 95 godina, što znači da su likovi u Parobrodu Vili ušli u javno vlasništvo 1. januara 2024.

Borba za autorska prava

Dizni se u prošlosti nekoliko puta suočio sa gubitkom autorskih prava nad svojim originalnim crtanim filmovima.

Prvi put se očekivalo da će likovi ući u javno vlasništvo 1984. godine, ali je Kongres produžio rok na još 20 godina. Pre nego što je 2004. istekao sledeći rok, doneto je još jedno produženje od 20 godina.

Diznijevi napori da zaštiti svoje likove čak su doveli do toga da je propis nazvan "Zakon o zaštiti Mikija Mausa". Ali trenutak kada su prava prešla u javno dobro je došao i stručnjaci su ga pozdravili kao "duboko simboličan".

Kompanija i dalje odvojeno drži zaštitni znak na Mikiju kao identifikator brenda i korporativnu maskotu. To znači da još postoje ograničenja o tome kako javnost može da koristi ove slike.

A Dizni je insistirao da su modernije verzije Mikija i dalje zaštićene autorskim pravima.

- Naravno, nastavićemo da štitimo svoja prava na modernije verzije Mikija Mausa i drugih dela koja ostaju pod autorskim pravima - saopštila je kompanija.

