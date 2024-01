"MORALI SMO DA SE IZLEČIMO" Rođenu sestru ljubio U USTA pred celim svetom, a sad progovorio o njihovom KONTROVERZNOM ODNOSU

Iako Anđelina Džoli veoma retko govori o privatnom životu, puno detalja iz istog poznato je javnosti.

Njen otac je holivudski glumac starije generacije Džon Vojt, a majka producentkinja Marselin Bertrand. Par je u braku pored Anđeline dobio i jednog sina - Džejmsa Hejvena, a on je od sestre stariji dve godine. Oduvek su imali veoma snažnu i blisku vezu, on je bio osoba kojoj je glumica najviše verovala, a njihov odnos je često čak i dovodio do začuđenosti u javnosti, naročito kada su se javno poljubili u usta.

Džejms se u javnosti pojavljuje veoma retko, a sada je konačno govorio o odnosu sa slavnom sestrom. Gostovao je u podkastu "90Who10", Hejvena su pitali o njegovoj vezi sa Anđelinom, kao i da li je bio tu za nju i njenu decu dok, kako je voditeljka rekla "ona prolazi kroz stvari, a vi gledate kako se to odvija u očima javnosti kao zaštitnički brat", verovatno misleći na njen buran raskid sa Bredom Pitom.

"Tamo je sve počelo, počelo je zaštitom nje, a potom i njene dece, mojih nećaka i nećaka. Postoje te godine masovnog formiranja, oni postaju mladi odrasli već u ranim dvadesetim", započeo je, pa nastavio:

"Mislim da je veoma prirodno da se osećam zaštitnički i što želim da budem tu za njih. Kao što je i moja majka.Svaki put kada sam u njihovom prisustvu osećam se blagosloveno. Želim da budem tu."

Prvi put je govorio i o poslu koji gradi sa sestrom:

"Imamo veoma zajednička interesovanja, posebno ako se fokusiramo na to kako pomoći deci ili slične stvari", rekao je on, pa nastavio:

"I znam da će u budućnosti biti mnogo stvari na kojima ćemo verovatno raditi, što nikada nismo uradili javno, na primer zajedno, ali mislim da ima mnogo stvari u budućnosti za koje mislim da ćemo uraditi zajedno."

Kratko se osvrnuo na težak intervju Anđeline Džoli iz decembra meseca u kojem se dotakla razvoda od Breda Pita, te govorila o svomu kroz šta njena deca prolaze

"Morali smo da se izlečimo. Postoje stvari od kojih treba da se izlečimo", rekao je.

