POLJUBIO ME, OTIŠAO DO PRODAVNICE I VIŠE SE NIKAD NIJE VRATIO: Bili smo u vezi TRI GODINE, a poruka koju sam dobila me je RAZORILA

Poljubio ju je na rastanku i otišao u prodavnicu da kupi nove pantalone, ali kad Linzinog dečka nije bilo nekoliko sati, počela je da brine. Na TikToku je podelila svoju šokantnu priču, otkrivši da je sa svojim dečkom u vezi više od tri godine, a da s njim živi više od godinu i po, piše The Sun.

- Onda mi je jednog dana rekao da ide samo do prodavnice popodne da kupi pantalone za venčanje na koje je trebalo da idemo sutradan van grada, za koje smo već rezervisali hotel i odgovorili na poziv. I on ode, poljubi me u znak pozdrava kao da je sve u redu i uzme mi auto jer on nema svoj. I onda prođe sat vremena, prođe sat i po, a ja sam bila kao, hmm, nema ga već neko vreme, ali sam mislila, možda mu samo treba više vremena. Kako god", rekla je Linzi.

Zatim, oko dva sata nakon što je otišao, dobila je SMS poruku u kojoj je pisalo: "Oprosti što odlazim ovako. Samo nisam hteo svađu ili dugu raspravu. Ostavio sam ti auto na parkingu šoping centra i stavio ti ključeve u prtljažnik." Kada je nakon toga pokušala da ga nazove, otkrila je da je promenio broj telefona.

Dodala je da je to zadnje što je čula za svog dečka. "Je li ostavio svoje stvari u kući?" upitala je jedna osoba u komentarima, na šta je Linzi odgovorila: "Ne, spakovao se dok sam radila tog jutra i jednostavno je otišao. Kada sam dobila poruku, otišla sam u našu sobu i njegove stvari su nestale!"

Mnogi su u komentarima otkrili svoje, slične šokantne situacije. "Moji deda i baka bili su zajedno 40+ godina i jednog dana je moj deda ispraznio njihov štedni račun i nestao na Filipine. Nije razgovarao ni sa kim od nas, a onda nas je jednog dana nazvala neka nasumična devojka koja je rekla da je preminuo od srčanog udara", napisao je jedan. "Zajedno 7 godina. Imali smo zajedničku kuću. Došao je kući s posla i rekao da su mu roditelji jako bolesni i da im je potreban da se preseli ponovo kući (3 sata su bili udaljeni od nas). Ispostavilo se da je imao ljubavnicu 20 godina (kroz prvi brak i zatim mene. Zatražio je premeštaj u njen grad", komentarisala je treća korisnica.

"Tri godine zajedno, skoro jedna godina u braku, moj muž je otišao na posao na dan kada smo krenuli na put. Onda je nestao na gotovo dve nedelje. Blokirao me na društvenim mrežama. To je bilo pre 10 godina. Ponovo sam se venčala sa savršenim muškarcem koji je sve što sam ikada želela! Sada mi je drago što je tako otišao", glasila je još jedna ispovest. "Moj bivši verenik poljubio me ujutru na rastanku, a kad sam kasnije tog dana došla kući, iselio je sve svoje stvari. Venčanje nam je bilo za dve nedelje. Sve je otkazao, a da ja nisam ništa znala. Samo sam dobila poruku da nismo jedno za drugo", dodala je još jedna osoba.

(Kurir.rs/ The Sun/ Večernji.hr/ L. S)

