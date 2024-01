SKONČAO NA BIZARAN NAČIN, A ŠUŠKALO SE DA SU GA UBILE NJEGOVA BIVŠA I SADAŠNJA SUPRUGA: Smrt muzičara je i danas POD VELOM TAJNE

Soni Bono preminuo je 5. januara 1998. godine, a njegova smrt podstakla je razne teorije zavere među obožavateljima. Prošlo je 26 godina od smrti američkog pevača, kantautora, glumca i političara.

Soni Bono preminuo je 5. januara 1998. godine od posledica povreda kada se na skijanju zabio u drvo. Posle njegove smrti, Sonijeva poslednja supruga Meri Bono tvrdila je da je bio zavisnik od tableta protiv bolova i da je predoziranje bio uzrok njegov nesreće. Autopsija nije pokazala tragove narkotika ili alkohola u njegovom telu.

Neki fanovi i dalje za njegovu smrt krive upravo Meri, ali i Sonijevu bivšu suprugu, pevačicu Šer, jer smatraju da su se njih dve udružile kako bi ga ubile.

Soni je svoju muzičku karijeru započeo šezdesetih godina prošlog veka, sa Šer koja mu je tada još bila devojka. S porastom popularnosti, krenula je i Sonijeva faza varanja, ali Šer mu je sve oprostila kada je obećao da će se promeniti i zaprosio ju je.

Venčali su se 1964. godine, a godinu dana kasnije snimili su svoj najveći hit "I Got You Babe". Par je 1969. godine dobio i dete, kćerkicu Čestiti, koja je 2012. postala muškarac i promenila ime u Čez.

Sa pojavom psihodeličnog rok zvuka i sve većom popularnošću bendova u ovom žanru, karijera Sonija i Šer krenula je silaznom putanjom. Pokušali su da se okrenu filmskoj industriji, ali ni to im nije vratilo staru slavu, a u jednom su se trenutku rebrandirali kao Vegas duo. Popularnost im je opet porasla tek kada je njihov šou "The Sonny and Cher Comedy Hour", počeo sa prikazivanjem van Amerike.

U svemu je najviše patila njihova veza jer je Šer smatrala da je Soni preuzeo većinu kontrole nad njihovom karijerom i osećala se zapostavljeno.

"Bio je težak i ponašao se poput oca prema meni. Moj problem je bio što nisam imala snage da mu se suprostavim", rekla je pevačica jednom prilikom.

Papire za razvod je predala Šer 1974. godina, posle čega su se na sudu prepucavali preko advokata oko starateljstva nad ćerkom i raspodele imovine. Razvod su finalizovali godinu dana kasnije.

Posle razvoda Šer započela je je samostalnu karijeru i do danas je ostala jedna od najvećih muzičkih ikona.

Soni je takođe nastavio samostalnu karijeru, ali iz muzike se povukao kada je 1988. godine odabran za gradonačelnika Palm Springsa. U politici je ostao do smrti i 1994. godine izabran je za predstavnika Kalifornije u američkom Kongresu.

Soni je pre Šer bio u braku s Donom Rankin, s kojom je dobio ćerku Kristin. Posle razvoda od Šer, bio je tri godine u braku s voditeljkom Suzi Koelčo, a 1986. skrasio se s političarkom Meri, s kojom je dobio još dvoje dece.

Šer se samo tri dana posle razvoda braka udala za muzičara Grega Alamana, ali već devet dana kasnije predala je papire za razvod. Par se nakon toga pomirio i bili su zajedno sve do 1979. godine kada su zajedno dobili i sina Elajdžu.

(Kurir.rs/Blic žena/T.B.)

