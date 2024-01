OVA FATALNA BEOGRAĐANKA JE BILA SILVANINA SUPARNICA: Život prelepe Leposave obeležila je JEZIVA TRAGEDIJA

Čuvena pevačica Silvana Armenulić tragično je nastradala u trenutku kada je njena karijera bila na vrhuncu. Njen život je obeležila ljubav sa pevačem Tomom Zdravkovićem, ali je ona svoju sreću pronašla pored drugom čoveka.

Silvana je uplovila u brak sa teniserom Radmilom Armenulićem, ali ju je za Tomu uvek vezivala ta strast prema muzici i pesmi. I nakon njene smrti ostala je legenda, koja je danas pretočena u film i seriju o kojoj se priča širom Srbije.

O Tominom životu je mnogo toga ispričala njegova supruga, a prema njenom svedočenju je i snimljen film. Ipak, i o životu Silvane Armenulić se zna dosta toga, a interesantna je priča o njenoj ljubavi sa Radmilom.

Poznato je da su slavni teniser i pevačica bili u krizi i pred razvodom, a ono što publika nije znala jeste da je Radmilo godinama imao ljubavnicu Leposavu Jankov, koja je Silvani bila velika suparnica.

Leposava je u poznim godinama dala jedan intervju u kom je govorila o ljubavi sa Radmilom, ali i problemima sa Silvanom kada se saznalo za njihovu aferu.

— Često idem u teretanu, kupila sam i traku za trčanje da bih mogla da vežbam ako je vreme previše loše da izadem. Zdravo se hranim, ne pušim, ne pijem, imam drugarice koje mi stalno dolaze i ja idem kod njih, igram karte — rekla je pre nekoliko godinama za Lenu i priznala da joj je najveća tragedija u životu to što je izgubila sina Đorđa koji je imao 23 godine, od posledica droge.

Tokom sedamdesetih godina njihova veza je punila sve novinske natpise, a kako je Leposava rekla, to je sada prošlost za nju.

— To je daleka prošlost za mene. Radmilo i ja zabavljali smo se još kao mladi, pre nego što se on oženio Silvanom, a ja se udala. Posle desetak godina ponovo smo se sreli. Bio je pred razvodom, a ja sam se upravo razvela i bila očajna. Tako smo ponovo započeli vezu koja je trajala preko tri godine. Jeste to bila velika ljubav. Kada je poceo da radi kao trener u Nemačkoj, odlazila sam kod njega avionom svakog vikenda u Ofenbah. Silvana nije želela da se razvede. Saznala je za nas i počela da me uznemirava. Iako razvedeni, muž i ja živeli smo u istom stanu, u posebnim sobama. Baš na moj rođendan ona je upala i odmah počela da me čupa za kosu, grebe po licu i udara. Muž me jedva odbranio — rekla je ona.

- Silvana je presrela muža i njegovu prijateljicu dok su bili u njegovim kolima. Pratila ih je jedno vreme, a zatim naletela na muževljev automobil sopstvenim kolima i zaustavila ih. Razjarena Silvana istrčala je iz automobila, iz kola je izvukla muževljevu prijateljicu Leposavu Jankov i tako je 'propustila kroz ruke' da je nesrećna žena zadobila teške povrede kičme - pisalo se tada.

Kada se to desilo, Leposava je objasnila detaljno kako je došlo do sukoba sa Silvanom i kako je ceo sukob izgledao.

- Vraćala sam se sa Radmilom sa mog rođendana. Kad smo stigli pred moju kuću, izleteo je Zlatan Ilić da nas obavesti da Silvana čeka od 11 sati i da će me ubiti. Radmilo je okrenuo kola i pošao u Dubljansku ulicu gde stanuje Ilić. Tamo smo se našli sve troje. Posle dogovora odlučili smo se da ipak pođem na spavanje u svoj stan. Baš pred kućom iznenada je iskrsnuo Silvanin "kapri" i blago nas udario. Radmilo je izleteo iz kola da vidi šta se dogodilo. Silvana je furiozno istrčala, sva vrata izuzev onih pored volana bila su zaključana. Silvana je upala u kola baš kroz ta vrata.

Vrisnula je da će mi iskopati oči. Okrenula sam glavu i stavila ruku preko očiju. Druga ruka mi je bila čvrsto stegnuta . Zlatan Ilić je mislio da je to Silvanina ruka i čvrsto je držao. Ona me je vukla za kosu. Radmilo je počeo da je izvlači iz kola. Nije me puštala. Radmila je vukao Pera Milenković. Trajalo je to nekoliko minuta. Svi su bili na meni - rekla je tada Leposava.

