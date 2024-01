ŽIVOT TRULE BOGATAŠICE ZAMENILA ŠTALOM I UZGAJANJEM POVRĆA Holivudska zvezda sad živi NA SELU gde je razvila sopstveni biznis FOTO

Dženifer Garner, holivudska glumica i bivša supruga Bena Afleka, već sedam godina živi na selu i uzgaja voće, povrće i živinu. Pakleno brz život u Los Anđelesu zamenila je povratku prirodi.

Ekipa koji stoji iza Jutjub kanala "Now I've Seen Everything" posetila je novi dom Dženifer Garner da bi saznali kako živi holivudska zvezda. Glumica je rođena u konzervativnoj porodici. Otac joj je bio hemijski inženjer, a majka domaćica. Tri ćerke odgajali su strogo - kao tinejdžerke nisu smele da se šminkaju, lakirati nokte ili da probuše uši.

Bez obzira na stroga pravila Garner na lep način govori u svom odrastanju. Uvek se nasmeje kad se seti kako su ona i njene sestre izgledale u to vreme - sve su imale iste šiške i klempave uši. Dženifer Garner 1990. godine upisala je Hemijski fakultet, ali ubrzo ga je napustila kako bi se posvetila pozorištu.

Posle dimlomiranja dobila je prve angažmane u filmovima. Uloga koja ju je proslavila je Sidni Bristov u seriji "Alias". Za ulogu osvojila je Zlatni globus za najbolju glumicu u televizijskoj seriji, kategorija drama, i bila je nominirana za nagradu Emi četiri puta.

Pomaže deci širom sveta

Prvog supruga Skota Foleja upoznala je na snimanju filma "Felicity" 1998 godine. Ali, par se rastao pet godina kasnije. A od 2005. do 2018. glumica je bila u braku s Benom Aflekom. Zajedno dobili su dve ćerke i sina.

Majčinstvo je nateralo Dženifer da shvati koliko je važno da se brine se o kvalitetnom razvoju dece. Glumica je postala osnivač neprofitne organizacije "Save the Children USA" koja radi na poboljšanju kvaliteta života dece širom sveta.

Od 2014. Dženifer je bila u upravnom odboru organizacije i ulagala je napore za nacionalno opismenjavanje i rano obrazovanje. Često posećuje porodice uključene u program "Rani koraci do uspeha u školi".

Sama proizvodi zdravu hranu

Još jedna stvar koju Dženifer provoiše je pravilna ishrana dece. Trenutno je suosnivačica i glavna menadžerka robne marke organske, sveže dečije hrane kompanije "Once Upon a Farm".

Ova hrana se proizvodi na farmi koju je kupila Dženifer. Na toj je farmi odrasla njena majka.

Njeni deda i baba su davne 1936. godine kupili maleno utočište od 20 hektara s dvosobnom kućicom, tada bez struje i tekuće vode, za skromnu svotu od 700 dolara (oko 650 eura), ispričala je majka Dženifer Garner, Patricija za "Southern Living" 2018. godine.

Patricijini roditelji proširili su imanje s dodatnih 35 hektara, uzgajajući zelenu salatu, rotkvice, grašak, mladi krompir, sveklu, mahune, paradajz, luk i krastavce. Porodica se birnula i o živini.

Kupila porodičnu farmu

Nakon što je Patricijin otac preminuo 1962. godine, farma je prošla kroz razne ruke. U dirljivom zaokretu, Garner je preuzela uzde 2017. godine, otkupila farmu od svog strica Roberta uz dogovor koji je omogućio Robertu i njegovoj supruzi Dženet da nastave da koriste zemlju.

Ubrzo je farma postala uspešno poduzeće. U jednoj od svojih objava na Instagramu glumica je napisala: "Vidi, mama, tvoja farma je oživela! 700 grmova borovnice, 50 stabala japanskih jabuka, tri krave, dva farmera (ujak Robert i teta Dženet) i neko ko želi da bude farmer - ja."

Ljubi svoje biljke

Dženifer uverena je da sve biljke žele ljubav i brigu. Jednom je snimila video u kojem je čak ljubila biljke i napisala: "Naše mešavine pune su najsvježijeg voća, najukusnijeg povrća i... ljubavi."

Glumica neumorno reklamira svoj biznis s voćem i povrćem, a na društvenim mrežama objavljuje recepte za zdrava jela od prirodnih namirnica.

Glumica je na svom blogu napisala da Once Upon a Farm pomaže u prikupljanju sredstava za one kojima je to potrebno i da je posvećena posluživanju milion obroka deci iz siromašnih porodica, piše "Index".

