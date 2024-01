DUA LIPA SE UTEGLA U HALJINU, ZAMALO DA SE DESI BLAM GODINE! Muku mučila sa toaletom, pa povukla ŠOK POTEZ (VIDEO)

Dua Lipa mnoge je nasmejala snimkom sa dodele Zlatnih globusa. Pevačica se na crvenom tepihu pojavila u crnoj haljini bez naramenica i sa zlatnim detaljima brenda Schiaparelli, a upravo joj je njen autfit napravio problem.

Na Instagramu je objavila video na kojem se čuje kako joj neko govori da mora da sedne, ali ona zbog preuske haljine to nikako ne može izvesti pa se čudno saginje. "Jedino mi je nedostajala ležaljka", napisala je u opisu objave.

Inače, Lipa je bila na dodeli jer je prvi put nominovana i to za pesmu u filmu Barbie pod nazivom Dance the Night. Nagrada je pripala Bili Ajliš i njenom hitu What Was I Made For? iz istog filma.

(Kurir.rs/Najžena/T.B.)

Bonus video:

01:17 Crvena haljina pripijena uz telo, a grudi sevaju! Krstina zaludela muškarce