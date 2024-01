OVA GLUMICA JE UPRAVO ISPISALA ISTORIJU ZLATNIH GLOBUSA: Zbog njenog poteza napravljen PRESEDAN na crvenom tepihu (FOTO)

Glumica Arija Mia Loberti (30), zvezda serije 'All The Light We Cannot See', zablistala je na crvenom tepihu tokom Zlatnih globusa. Na crveni je tepih povela i svog psa vodiča, Mis Ingrid.

Arija je inače slepa, a ovim je potezom, kako kaže, ispisala istoriju Zlatnih globusa.

- Ovo je prvi put da je pas vodič za slepe bio na tepihu - rekla je glumica. Pričala je i o važnosti svoje uloge u seriji koja je bila nominovana za Zlatni globus.

- Ovo je prvi put u istoriji da smo imali autentičnu reprezentaciju lika u filmu ove veličine. Bila mi je čast predstavljati moju zajednicu i kulturu. To nikad pre nije bilo napravljeno i to je jako velika odgovornost - ispričala je Arija.

U seriji Loberti je odigrala ulogu slepe devojke iz Francuske koja se susreće s nemačkim vojnikom.

