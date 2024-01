NIKAD VULGARNIJI SNIMAK KANJEOVE ŽENE BRINE I PSIHOLOGE: "Baca" gole grudi na sto, doktor tvrdi da postoji SAMO JEDNO OBJAŠNJENJE

Bjanka Ćensori, supruga Kanjea Vesta, nedavno je proslavila 29. rođendan u Las Vegasu u prilično eksplicitnom izdanju. Iako je verna oskudnim, golišavim izdanjima, poslednjim je pomerila granice vulgarnosti, a reakcije javnosti su prilično burne. Većina je uverena da je Kanje krivac jer nosi takvu odeću, te da je na taj način javno ponižava i degradira.

I stručnjaci veruju da se iza Bjankinog insistiranja na provokativnoj odeći krije želja da udovolji mužu. Profesorka Kerolajn Mer, doktor nauka, psiholog, konsultant za modne biznise i autor knjige "Psihologija mode", tvrdi da je Bjanka Sensori tokom čitave proslave svog rođendana bila fokusirana na to da pokaže svoje grudi.

Mer je dodala i da se većina zvanica verovatno osećala nelagodno s obzirom na njen minijaturni gornji deo bikinija koji je grudi presecao tako da izgledaju "deformisano".

"Smatram da najnovije Bjankino izdanje nije privlačno, ali ja nisam muškarac. Ne sviđa mi se jer otkriva previše kože i "mesa". Ako je žena već do te mere rešila da se razotkrije, mislim da bi čak bolje izgledala u toplesu. Gornji deo kreiran je da "zadirkuje" i pokrije, ali uz to pokrije, ali ne izgleda dobro, otmeno ni sa stilom. Da je došla u toplesu izgledala bi elegantnije. Ako je ovo uopšte gornji deo bikinija, pravi udubljenja na njenim grudima umesto da ih pridržava. Da je u toplesu, bar joj grudi ne bi izgledale deformisano. Ovo nije izgledalo dobro niti laskavo", rekao je ovaj psiholog za "The Sun".

Podsetimo, australijska manekenka pojavila se na svom rođendanu u krem suknji niskog struka do kolena i gornjem delu bikinija mikro veličine koji je jedva pokrio bradavice. Ona je, takođe, bila bosa, a sve je izgledalo prilično eksplicitno. Uz to, društvenim mrežama kruže snimci sa njenog rođendana na kome ona uzbuđeno tapše dok duva svećice na torti, ali je fokus ponovo na njenim grudima, koje uporno stiska i naginje se tako da se "izlivaju" iz mikro bikinija.

Ova psihološkinja istakla je i da je Bjanknin autfit najverovatnije "posramio" sve goste koji su bili prisutni na njenoj proslavi rođendana.

foto: TMZ / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Ništa nije u redu sa Bjankinim izgledom. Da, deluje kao da je srećna kada je na sto izneta rođendanska torta. Ipak, teško je razumeti zašto bi želela da nosi ovakav gornji deo osim ako to nije uradila samo da bi zadovoljila svog muža. Pretpostavljam da su se svi gosti za stolom osećali posramljeno, i zbog nje i zbog sebe. Ipak, jasno da je nekim ljudima ovo privlačno. Ako ne privlačno, onda svakako upečatljivo. Dok sedite za istim stolom kao i Bjanka, ne možete da ne primetite njene grudi. Ona je tapšala tako da su se njene grudi pomerale, što je privuklo dodatnu pažnju", objašnjava ona.

Mer se osvrnula i na škakljive, izrazito bezobrazne Bjankinje fotografije koje je sam Kanje podelio na Instagramu, uz najavu da ona više neće nositi pantalone.

"Sve u svemu, Kanje i Bjanka verovatno smatraju da je deljenje ovakvih fotografija uzbudljivo. Mogu da zamisle šta bi publika mogla da oseti kada ih vidi. Naravno, i ovo izdanje iz Vegasa je tu da privuče pažnju. Tako da je to što se Bjanka oblači na ovaj način možda strategija za njihovo brendiranje ili je deo njihovog onlajn nastupa. Problem nastaje što neki muškarci, ili ljudi uopšte, mogu da objektivizuju žene dok ih posmatraju u bikiniju. I dok je Bjankin top možda dobar za publicitet, sumnjam da će nekog ovo inspirisati. Top je izgledao neprivlačno i nije je prikazao u najboljem svetlu", zakjučila je ona.

(Kurir.rs/ Blic žena/ L. S)

