OTVORITE ŠIROM OČI! Od "Povratka u budućnost" do "Prizivanja zla", detalji koje ste možda propustili u filmovima

Filmove "Petparačke priče" i "Ubiti Bila" ne povezuje samo čuveni Kventin Tarantino, njihov tvorac, i Uma Turman kao jedna od glavnih aktera, nego i sekvenca u "Pričama" gde Uma priča Travolti o pilot epizodi serije u kojoj je igrala. Tu opisuje pet ženskih likova koji će se pojaviti u filmu "Ubiti Bila" devet godina kasnije, uključujući i lik Neveste koji ona tumači.

Petparačke priče/Ubiti Bila foto: Combo printscreen

Ekipa filma "Prizivanje zla" daje sve od sebe da pokaže da je ovaj serijal mnogo više od obične horor franšize, pa je tako, pored paranormalnih slučajeva koje istražuju Ed i Lorejn Voren, u središtu priče i njihova ljubav. Jedan od detalja koji prikazuje njihovu kompatibilnost, a koji možda nije baš tako lako uočljiv, jeste Edovo kombinovanje kravata sa Lorejninim suknjama i haljinama što čini kroz čitavu franšizu.

foto: Profimedia

Smatra se da su animirani filmovi ti koji najviše obiluju skrivenim detaljima i porukama među kojima je i "Aladin". Dok Jasmin i Aladin lete ćilimom kroz Grčku, on joj dobacuje jabuku, što je u staroj Grčkoj bio jedan od načina da se neko zaprosi. Počast jednom od omiljenih likova crtaća "Ledeno doba", lenjivcu Sidu, kreatori ova dva ostvarenja odali su u filmu "Roboti" praveći tu njegovu robotsku verziju.

Aladin/Roboti foto: Combo printscreen

"Titanik" danas nosi status ljubavnog klasika i dobitnik je 11 Oskara, sve to zahvaljujući ljudima koji su se potrudili da ga osmisle do najsitnijeg detalja. Tako na primer, dok Rouz sanja da je Džek čeka na vrhu stepeništa Titanika, sat prikazuje 02.20 časova, što je i vreme kada je pravi Titanik potonuo. Kada žena uspavljuje svoje dvoje dece dok Titanik tone pričajući im o zemlji večne mladosti i lepote, ona zapravo govori o zemlji koja postoji u irskoj mitlogiji, a do koje se dolazi ispod vode ili preko mora. Film "Titanik" jednim detaljem daje do znanja i da reči "volim te" nisu uvek ono što opisuje ljubav, jer ni Rouz ni Džek nisu to nijednom izgovorili, a bili su spremni da sve učine jedno za drugo.

foto: Profimedia

Neizbežan praznični klasik "Sam u kući" ima jedan, ne tako lako uočljiv, detalj koji je jedan od razloga zašto su roditelji zaboravili Kevina kod kuće. Naime, veče pred put, dok su večerali, Kevin je prosuo flašu mleka po kuhinjskom radnom stolu na kom su bili pasoši i avionske karte. Brišući mleko, Kevinov tata je sa gomilom mokrih salveta, bacio i Kevinovu avionsku kartu u kantu. Još jedan zanimljiv detalj je pogrešno napisana reč "ukrasi" na Kevinovoj planskoj mapi zamki, što je mali, ali idealan, podsetnik da naš pametni junak ipak ima samo osam godina.

foto: Profimedia

Čini se da je franšiza "Povratak u budućnost" bila prilično originalna i inovativna za kraj osamdesetih i početak devedesetih, a reklo bi se da taj status drži i danas s obzirom na to da neke stvari iz filma nisu napravljene ni tri decenije kasnije, barem ne za masovnu upotrebu. Ali, da se vratimo na detalje. Ime tržnog centra "Borovi blizanci" menja se u "Usamljeni bor" kada Marti u prošlosti pregazi jedno od dva drveta.

Povratak u budućnost foto: Printscreen YT

Onima koji prate modnu industriju ovaj detalj u filmu "Ustvari ljubav" sigurno nije promakao, ali za one kojima jeste; lik Danijel, kog ovde igra Lijam Nison, na sahrani svoje supruge govori kroz šalu kako je jedan od njenih zahteva bio da dovede manekenku Kladiju Šifer kao svoju pratnju. Na kraju školske predstave svog posinka Danijel se slučajno sudara i upoznaje sa Kerol koju glumi baš Klaudija Šifer.

Lijam Nison/Ustvari ljubav foto: Printscreen YT

Jedan od žanrova koji obiluje detaljima je svakako naučna fantastika, pa tako u filmu "Međuzvezdani", ako malo obratite pažnju, čućete izraženi zvuk otkucaja u zvučnoj pozadini dok su na vodenoj planeti. Taj otkucaj se čuje na svakih 1,25 sekundi i predstavlja jedan dan koji prolazi na Zemlji.

Metju Makonahi/Međuzvezdani foto: Printscreen YT

"Trumanov šou" je neobična priča o čoveku čiji je život rijaliti od samog rođenja, ali ne samo to, celo njegovo okuženje, grad u kom živi, sve je osmišljeno i dizajnirano u tu svrhu. Tokom scene u kojoj Truman doručkuje na stolu možemo videti bočicu vitamina D, koji je neophodan za ljude koji se ne izlažu redovno suncu. A kako je Trumanovo okruženje bilo samo filmski set, on pravo sunce nije ni imao.

Džim Keri/Trumanov šou foto: Printscreen YT

(Kurir.rs/Sanja Marković)