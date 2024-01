SVI PRIČAJU O HALJINI SELENE GOMEZ OD 450.000 ŠLJOKICA: Bujne grudi samo što ne ispadnu, a oko vrata nosi RETKI DRAGI KAMEN

Pevačica i glumica Selena Gomez prošetala je crvenim tepihom na dodeli Emi nagrada i svi pogledi bili su uprti u nju! Modni kritičari oduševljeni su Seleninom haljinom, a očigledno je da glumica blista i "puca" od samopouzdanja!

Selena Gomez (31) odabrala je "Oskar de la Renta" haljinu pravljenu ekskluzivno za nju, napravljenu od providnih panela i bordo aplikacija nalik laticama cveća.

Duga haljina bez bretela, sa dubokim dekolteom, istakla je njenu figuru.

Na "laticama" haljine nalazilo se više od 450.000 sitnih ukrasa, a Selena je nosila i "Tifani" ogrlicu sa morganitom od 35 karata, dijamantima i ružičastim safirima, od platine i žutog zlata. Morganit je, inače, retka vrsta narandžastog ili ružičastog dragog kamena koji je popularnost stekao tek u poslednjih petnaestak godina.

Glumica koja je nedavno objavila da ima novog dečka nosila je punđu i karmin u tonu haljine i diskretne sandale, a društvo na crvenom tepihu pravili su joj slavni glumci Stiv Martin i Martin Šort, sa kojima igra u hit seriji "Only murders in the building".

