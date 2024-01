"ČULA SAM KRCKANJE, NOGOM SAM OTVARALA FRIŽIDER" Iva Štrljić o DETALJIMA nezgode u kojoj je polomila OBE RUKE: Prošla kroz muke

Nakon nezgode u kojoj je polomila obe ruke, Iva je hitno operisana, a sada se odmara i čeka da kosti zarastu.

Glumica Iva Štrljić nedavno je doživela nezgodu tokom snimanja kada je zapela za tepih i pala diretno na ruke. Ona je ispričala da je pokušala da zaštiti glavu, pa se dočekala na ruke koje su tom prilikom povređene.

Ona je brzo odvezena u bolnicu, gde joj je pružena adekvatna medicinska pomoć, a ubrzo je bila upućena i na hitnu operaciju. Nakon nje glumica se odmara i oporavlja i trudi se da to vreme potroši na pametan način.

Ona je u jednom spa centru ugostila novinarsku ekipu emisije "Scena" kojoj je ispričala detalje nezgode, kao i kako se osećala nakon što se iz bolnice vratila u svoj dom.

- Padala sam na glavu i da bih zaštitila glavu stavila sam obe ruke napred i pala na njih. Odmah sam znala da sam ih slomila jer sam to čula to krckanje, to je nešto najstravičnije. Osetila sam strahovitu mučninu i jeziv strah - rekla je Iva, pa je dodala:

- Imala sam pun frižider hrane, vode i tako toga. Otvorila sam ga nogom i ja shvatim da ništa ne mogu da otvorim, da je sve zatvoreno. Osetila sam se kao patak Dača na pustom strvu sa konzervom koju ne može da otvori - ispričala je glumica.

Ona ipak ne očajava i trudi se da što više poštuje preporuke lekara kako bi se što pre oporavila i vratila snimanjima.

