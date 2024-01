NEŠTO JE POŠLO PO ZLU, ALARMANTNO JE Čuveni doktor DO DETALJA progovorio o operaciji Kejt Midlton, pa se dotakao ČARLSA I KETAMINA

Kensingtonska palata saopštila je juče da je princeza od Velsa Kejt Midlton primljena prekjuče u londonsku bolnicu gde je podvrgnuta planiranoj operaciji abdomena. Devedeset minuta nakon toga Bakinegemska palata saopštila je da će kralj Čarls III naredne nedelje otići na operaciju zbog uvećane prostate. O tim dešavanjima bilo je sinoć reči u emiciji Pirsa Morgana gde je gostovao čuveni doktor Mark Sigel.

Kejt Midlton boraviće u bolnici 10 do 14 dana, oporavak će trajati dva do tri meseca, rekli su lekari. Službenim dužnostima vratiće se nakon Uskrsa do kada je i princ Vilijam odložio javne angažmane jer će brinuti o supruzi i njihovoj deci, Šarlot, Luju i Džordžu. Uz princezu od Velsa biće i njeni roditelji Kerol i Majkl Midlton kao i sestra i brat Pipa i Džejms koji su već odložili obaveze kako bi joj pomogli tokom oporavka u Vindziru.

U emisiji Pirsa Morgana rečeno je da su dva obaveštenja sa dvora, naravno, bila isplanirana na šta ukazuje podatak da operacija Kejt Midlton nije bila iznenada odnosno da se radilo o planiranom zahvatu, kao i da princeza nije hitno prebačena na kliniku. Isto je i sa Čarlsom koji je osećao simptome a onda je doneta odluka o operaciji.

"Zdravstvena kriza na dvoru" dovela je do nesvakidašnje situacija da su dva istaknuta člana porodice u bolnici dok je Vilijam odložio obaveze. Princeza Ana i princ Edvard navode se kao glavne uzdanice tokom teške situacije.

Javnost je zabrinuo podatak da će Kejt biti u bolnici do 14 dana, kao i da će morati da se oporavlja dva do tri meseca.

"Veoma sam zabrinut, verujem kada kažu da nije u pitanju rak. Možda je benigni tumor, ginekološka operacija, ona je rodila tri dece za pet godina. Nakon svake operacije abdomena idete kući za dan-dva. Nešto je pošlo naopako, brinu me komplikacije, brinu me infekcije, dve nedelje u bolnici i oporavak od tri meseca mi govori da je nešto pošlo po zlu", objasnio je doktor i istakao da se o potencijalnim komplikacijama ništa ne govori.

Napomenuo je da ima snažan osećaj da će Kejt biti dobnro, ali da" tri meseca oporavka ukazuju da se radi o nečemu ozbiljnom".

Doktor je pričao i o slučaju kralja Čarlsa ističući da se simptomi uvećane prostate kod muškaraca starijih od 70 godina, a kralj ima 75 godina, mogu javiti mesecima ili godinu dana pre operacije kao i da se odluka o hiruškom zahvatu donosi kada lekovi nemaju efekta. Istakao je da će se verovatno procedura obaviti zelenim laserom, kao i da će se za anesteziju koristiti ketamin šo je inače uobičajeno iako je ovo sredstvo poprimilo epitet krajnje kontroverznog nakon što je saopšteno da je Metju Peri umro od akutnog dejstva ketamina, 28. oktobra u los Anđelesu.

Pirs Morgan je poručio da će to dovesti do naslova "kralj Čarls na ketaminu", a na njegovo pitanje da li je mogla da se operacija izbegne, doktor je rekao da bi u tom slučaju jedina opcija bila zastarela metoda operisanja skalperom. Procedura koju će imati kralj može da se završi za sat vremena i da se već narednog dana ode kući. Iz Palate su juče poručili da će njegov oporavak trajati kratko.

