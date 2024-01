SANJA JE NAPUSTILA POSAO PROGRAMERKE DA BI POSTALA KUVARICA: Evo zašto je batalila dobro plaćen posao i počela da se bavi hranom

Koliko puta ste hteli da počnete zdravije da se hranite? Koliko puta ste odlučili da pripremate na vreme obroke koje ćete nositi na posao ili fakultet i tako obezbediti kuvana i nutritivno bogata jela, umesto pekare ili fastfuda?

Verovatno kao i mi svi – nebrojeno mnogo puta. Ali uvek fali malo motivacije, malo discipline, ali i malo više inspiracije. U tome upravo već duži period pokušava da nam pomogne Sanja Zelenović, lice koje stoji iza naloga food.journalista koji prati skoro 600.000 ljudi. Ona je otkrila kako je od full time programerke prešla u food blogerke, ali i kako da lakše prihvatmo i uvrstimo zdravije namirnice u svakodnevnicu.

A ko je Sanja Zelenović? Evo šta ona kaže.

- Pitanje na koje mi je uvek najteže dati odgovor. Ja sam neko ko ceo život ima puno različitih interesovanja, po struci programerka, a trenutno sam posvećena izgradnji platforme i zajednice sa fokusom na zdravu ishranu i trening kao i celokupno dobrostanje tela i uma.

Njen poslovni put i ulazak u blogerske vode zapravo nisu došli planski. Sticajem različitih okolnosti danas je jedna od najuticajnijih food influenserki u regionu.

- Rekla bih da posao food blogerke za mene nije bila sasvim svesna odluka, koliko sticaj okolnosti. Nakon selidbe u Minhen sa sadašnjim partnerom, više sam se posvetila kuvanju iz čega se rodila moja velika ljubav ka serviranju, šarenim tanjirima i zdravoj ishrani. Kako su moja interesovanja ka kreiranju recepata rasla, donela sam odluku da kreiram zaseban profil na koji ću kačiti fotografije i recepte, koji će i meni i mojim prijateljima služiti kao neka digitalna knjiga recepata. Nisam ni sanjala da će profil steći toliku popularnost i da će nekoliko godina kasnije prevazići moj primarni posao, odnosno programiranje - kaže ona.

„Hoćeš nešto slatko? Imaš jabuku“, je odnos prema hrani koji je, poput mnogih odgajenih u devedesetim, i sama Sanja ponela iz kuće. Ipak, jedna stvar je dosta drugačija danas.

- Mogu slobodno da kažem da smo u kući ceo život jeli kuvanu hranu. Slatkiši, slaniši, kao ni sokovi nisu bili nešto što sam ikada jela ili pila. Ono što se promenilo jeste to što nam je sada mnogo toga dostupnije u odnosu na period u kojem sam odrastala. Ali svakako volim da kažem da sam neke prave vrednosti ponela iz kuće i da sam čitajući i učeći o ishrani i namirnicama sve to samo dovela na jedan viši nivo - kaže ona.

Njena priprema obroka je uvek šarena i raznolika, ipak, jednim pravilom se uvek vodi.

- Trudim se da u svakom obroku imam prisutne sve makronutrijente, odnosno masti, proteine i ugljene hidrate. Osim toga, gledam da u ishrani imam dosta povrća, voća, složenih ugljenih hidrata, biljnih i životinjskih izvora proteina itd. Na kraju dana važno mi je i da su mi obroci ukusni i da uživam u njima - priča Sanja.

Ona nam je otkrila i šta je bio glavni pokretač za uvođenje zdravije ishrane, ali i kako je ona uticala na njen život.

- Najjednostavnije rečeno: nutritivno kvalitetna ishrana utiče i na fizičko i na psihičko zdravlje. Kada jedem zdravije, uvek imam više energije tokom dana, više snage ne treninzima, san bude kvalitetniji kao i celokupno bolje raspoloženje. Mislim da nema osobe koja se ne bi složila da zdrava ishrana utiče na baš sve aspekte i kvalitet života. A samim tim, nema ni boljeg motiva za prelazak na zdraviju ishranu - ističe Sanja.

Mada skoro svakodnevno objavljuje recepte, i ne krije da voli da ponavlja jela u kojima uživa, izdvojila je jedno koje posebno voli ona sama, ali i svi koji su ga probali.

- Za nekoga ko svaki dan smišlja nešto novo, ovo je jako teško pitanje. A ako bih nešto morala da izdvojim rekla bih Bounty overnight oats! Razlog je zato što se prelako pravi, sjajna je opcija za meal prep, a preukusno je i nema kome se nije dopalo!

Mada mnogi pobornici zdrave ishrane strogo zabranjuju i pomen četiri bela zla. Sanja ima poptuno drugačiji stav prema belom šećeru, brašnu.

- Mislim da ni jednu namirnicu ne treba demonizovati. Za mene su to, jednostavno rečeno, samo namirnice koje nisu nutritivno kvalitetne i zato nisu prisutne u mojoj svakodnevnoj ishrani. Ali ako se nađem u prilici ili mi se jede nešto što sadrži šećere ili belo brašno, poješću bez oklevanja i uživati u svakom zalogaju. To svakako nije često, i to baš zato što ništa sebi ne branim. Ono što se trudim jeste da u 80% slučajeva biram zdravije - podvlači ona.

Sanju smo pitali i kako da ostanemo dosledni i istrajni u uvođenju boljih namirnica, a ona nas je opet podsetila na ono što redovno ističe – zdrava hrana, ne znači da je i bezukusna.

- Da biste se zdravije hranili, neophodno je da takva ishrana postane deo vaše svakodnevice i navike. Osim toga važno je da to što jedete vama bude i ukusno. Kad se te dve stvari spoje, mislim da uopšte nije teško. Nikad ništa ne jedem samo zato što je zdravo, meni je zaista najvažnije da u tim obrocima i uživam, što se, nadam se i vidi kroz moj rad i recepte koje delim sa drugima - akcentuje ona.

Baš iz tog razloga, na Sanjinom proflu možemo videto realan prikaz zdrave ishrane.

- Trudim se da se borim protiv toga da me ljudi, koji me prate, idealizuju iz bilo kog razloga. Zato prikazujem sve aspekte života, i one dobre i one loše. Činjenica je da ja kod kuće retko spremam neke nezdravije opcije, pa samim tim to i ne delim kroz recepte, ali kroz prikaz šta jedem u toku dana, neretko se može videti da mi je neki obrok bila pica, ili da sam pojela neki slatkiš.

A omiljeni deo njenih objava su svakako one koje ukljčuju meal preap, pa smo je pitali i za nekoliko saveta.

- To je tema o kojoj bih mogla da pričam i pišem satima. Ono što mogu da kažem jeste da ne postoji jedinstven način za spremanje obroka unapred i da je jako važno da ga organizujete u skladu sa svojim obavezama, preferencijama i stilom života. To za nekoga znači da danas skuva duplo pa da sutra ima jedan gotov obrok. Za nekoga je to spremanje sredom i nedeljom za naredna tri dana. Neko će spremiti samo doručak unapred, dok će neko skuvati za narednih dana, pa zamrznuti deo. Na profilu svakodnevno delim savete kako da konkretni obroci što duže ostanu sveži, ili kada treba dodati dresing ili pomešati sastojke - objašnjava ona.

A ono što nam svima najviše olakšalo ovaj proces je upravo jedan kuvar, kome se unapred radujemo.

- Nadam se da će ugledati svetlost dana uskoro i da će mnogima pomoći da se zdravije hrane. Knjiga na kojoj radim biće samo početak moje misije, a to je da što većem broju ljudi pomognem da prevaziđu ideju da je zdrava ishrana bezukusna i da se zaista za kratko vreme mogu napraviti sjajni i nutritivno kvalitetni obroci - dodaje Sanja.

(Kurir.rs/Zadovoljna/A.G.)

Bonus video:

01:05 OVO JE DRUGI NAJSTROŽI POST, OVAKO GLASI ISHRANA Sveštenik za Kurir TV obrazložio: Šta raditi ako ne možete izdržati?