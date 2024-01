OGLASIO SE ŠVARCENEGER NAKON ŠTO SU GA PRIVELI NA AERODROMU: Progovorio o drami na carini! "Samo sam odjednom BIO U LISICAMA"

Političar i glumac Arnold Švarceneger (76) nedavno je zadržan u vazdušnoj luci Minhen jer nije prijavio skupoceni sat carini. Sada se, tokom aukcije u Kitzbuhelu u Austriji, našalio na račun nezgodne situacije, prenosi TMZ.

- Mislim, uvek započinjemo stvari s puno drame. To je ono što smo videli juče. Možete li verovati da sam odjednom bio u lisicama - rekao je pa dodao da ga nisu priveli zbog sata, nego zbog 'vruće noći' s devojkom Heder Milligan.

- Neverovatno je. Ozbiljno, žena na carini mi je rekla: 'Ako se ne budete dobro ponašali staviću vam lisice'. Ja sam rekao: 'Hej, to je okej. To je sjajna stvar jer inače platim 500 dolara za to - dodao je. Njegova šala je mnoge zbunila, ali on je nastavio i tako otkrio šta se dogodilo kasnije.

foto: Profimedia

Kako kaže, nakon što su pronašli sat brenda Audemars Piguet počeli su tražiti i drugi, ali ga nisu pronašli.

- Nisu ga našli jer sam ga ja skrivao. Ne mogu vam reći gde jer jednostavno ne mogu da sedim danas - našalio se.

Izvori su za TMZ rekli da je o situaciji pričao osam minuta te da su se njegove šale ipak svidele većini publike.

(Kurir.rs/24sata.hr/T.B.)

Bonus video:

02:12 POLICAJAC PRIJAVIO DA MU JE SIN UZEO PIŠTOLJ, MUNICIJU I LISICE Drama u Novom Sadu: Mladić pretio da će pucati u policiju