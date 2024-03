GDE JE DANAS I KAKO IZGLEDA "VIRDŽINA"? Osvojila je naše simpatije JEDNOM ulogom, a udala se za VELIKU ZVERKU koju svi znamo

Glumica Marta Keler odigrala je kao tinejdžerka jednu od najpoznatijih uloga u istoriji jugoslovenske kinematografije, a već godinama radi u pozorištu i uživa u skladnom porodičnom životu s poznatim rokerom.

Jugoslovenski film "Virdžina" Srđana Karanovića iz 1991. doneo nam je potresnu priču o odrastanju devojčica koje su bile prinuđene da odrastaju kao dečaci, a u njemu je nezaboravnu ulogu odigrala Marta Keler.

Glumica mađarskog porekla, koja je u trenutku snimanja imala 15 godina, osvojila je za ulogu virdžine Stevana prestižnu nagradu "Feliks" Evropske filmske akademije, a potom smo je gledali u filmu "Suza i njene sestre".

Kako su mediji pisali, ulogu je dobila nakon što ju je režiser Srđan Karanović ugledao na plaži u Makarskoj.

Marta se u međuvremenu preorijentisala na pozorište, pa je danas stalna članica Narodnog pozorišta u Pirotu, a televizijska publika pamti je i kao učesnicu rijalitija Veliki brat VIP.

Malo je poznato da je Marta Keler godinama u ljubavi sa Zijom Rizvanbegovićem, koji je balkanskoj publici najpoznatiji kao Zijo Valentino.

Kako je jednom prilikom ispričala, oni su se prvi put sreli na snimanju emisije.

- Upoznali smo se kod Lee Kiš u emisiji. E, sada je važno to što je mene Lea zvala i rekla da snima dve emisije, tako da mogu da biram u kojoj ću gostovati, i ja sam je pitala ko su sve gosti. Bio je to 21. januar, ja sam bila na nekom raspustu, nije bilo predstava… Kada mi je nabrajala goste, kako je izgovorila ime Zijo, ja sam samo rekla: „E, ja ću tu gde je Zijo gost!“ Ne znam, tako mi je došlo da kažem i to je bilo to. Kada sam ušla u studio, prišla sam Ziji i rekla mu: „Ja sam Marta i imam sve vaše ploče!“ - ispričala je glumica u jednom intervjuu.

Uskoro su muzičar i glumica postali par, a potom su dobili sina Gordana, a Marta je jednom prilikom ispričala zbog čega Zijo i ona ne planiraju da formalno uđu u brak.

- Ma, ne, mi smo totalno van tih tradicionalnih stvari. Nismo nikada planirali svadbu. Nikada u svom životu sebe nisam zamišljala u beloj haljini, ovakvu, onakvu… Ne, nije nam to važno. Zato je naš Gordan ultramoderan tip, ima dva prezimena – Gordan Rizvanbegović Keler - objasnila je.

