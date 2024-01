MUŠKARCI SU LUDELI ZA NJOM DEVEDESETIH, A ONDA SE PRELEPA GLUMICA POVUKLA: Toliko se promenila da je niko ne prepoznaje na ulici!

Bivša glumica Bridžet Fonda bila je velika zvezda osamdesetih i devedesetih kada je dobila svetsku pažnju i slavu. Danas 59-godišnja filmska ikona karijeru je započela sa samo pet godina u filmu "Goli u sedlu" 1969. godine i ostavila je trag u glumačkom svetu kada je dobila ključne uloge u nizu popularnih filmova kao što su "Skandal", trećem delu legendarnog "Kuma", "Oglas donosi smrt" i "Put bez povratka". Ali u poslednjih 20 godina, kako piše Mirror, potpuno se povukla iz javnosti.

Bridžet Fonda potiče iz porodice poznatih glumaca. Zvezda je ćerka Pitera Fonde, koji je tokom svoje uspešne karijere osvojio brojne nagrade. Njen deda je Henri Fonda, slavni glumac i otac legendarne Džejn Fonde. Za kompozitora i tekstopisca Denija Elfmana udala se 2003. godine i u braku su dobiili sina Olivera. Tokom devedesetih, Bridžet se svake godine pojavljivala u nekoliko filmova pre nego što je odlučila da se povuče sa filmske scene.

foto: Profimedia

S obzirom na to da je rođena u glumačkoj porodici nije nimalo čudno što je krenula njihovim stopama. Studirala je karakternu glumu u okviru programa "Tisch School of the Arts" na Univerzitetu u Njujorku na kojem je i diplomirala 1986. godine.

Na filmskom platnu debitovala je s pet godina u tatinom filmu "Goli u sedlu". Godine 1988. dobila je prvu pravu filmsku ulogu u "Skandalu", posle čega se pojavila ​​u filmovima "Ljubav na crno" i "Shag". Slavu joj je donijela uloga novinarke u trećem delu "Kuma", a nekoliko godina kasnije dobila je glavnu ulogu u "Oglas donosi smrt". Iste godine glumila je u filmu "Samci" Kamerona Kroua.

foto: Profimedia

Slavna glumica je bila poznata po ulozi u "Putu bez povratka", rimejku francuskog filma "Nikita". Kad je bila na istom letu s Kventinom Tarantinom 1997. godine, reditelj joj je ponudio ulogu Melani u "Jackie Brown".

Ubrzo joj je ponuđena istoimena uloga u seriji "Ally McBeal", ali odbila ju je kako bi mogla da se usresredi na filmove. Njena poslednja filmska uloga bila je u "The Whole Shebang" iz 2001. godine, a godinu kasnije odigrala je i svoju poslednju ulogu u TV filmu "Snežna kraljica" i od tad se više nije pojavljivala na ekranu.

Potpuno povlačenje iz javnosti

Poslednji put fotografisana u Holivudu 2009. na premijeri filma Kventina Tarantina.

foto: Profimedia

Svojevremeno je objavljeno da je Fonda odlučila da se povuče iz sedme umetnosti kako bi mogla da se posveti odgajanju sina. Glumica s porodicom, naime, živi na ranču u Santa Barbari. Navodno je još jedan od razloga zbog kojih je napustila posao i saobraćajna nesreća iz 2003. u kojoj je povredila leđa.

Prošle godine novinari Daily Maila pitali su je o njenoj karijeri kada su je zatekli na aerodromu u Los Anđelesu u prilično opuštenom izdanju, u prugastoj majici i crnim pantalonama. Na pitanje da li želi da se vrati u Holivud, odgovorila je: "Ne" i dodala: "Ne bih rekla. Previše je lepo biti civil". Bridžit su pitali da li postoji reditelj zbog kojeg bi se potencijalno mogla predomisliti, a bivša glumica ponovno je odgovorila: "Ne".

