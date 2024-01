ŽENE LUDELE ZA NJIM, A ON DEVOJKU OSTAVIO U NAJGOREM MOGUĆEM TRENUTKU: Bio zgodni žigolo, postao veoma slavan, a ona se RAZBOLELA

Čening Tejtum postao je miljenik žena širom sveta kada se pojavio u prvom delu filmske franšize 'Step Up' 2006. godine.

Ta uloga mu je donela i ljubav sa Dženom Devan sa kojom se oženio 2009. Čening je jednom otkrio za Elle da zamalo da ne pozove Dženu na dejt.

- Baš sam prekinuo prilično dugu vezu, tako da nisam bio spreman za novu. Pokušavao sam da pobegnem od onoga za šta sam znao da je Džena, neko sa kim ne bi bio samo u neobaveznoj vezi - prisetio se glumac.

Međutim, jedan od njegovih prijatelja ga je ubedio da pozove Devanu na sastanak.

- Te noći sam se pojavio ispred njene hotelske sobe sa sombrerom na glavi i to je bilo to - otkrio je Tejtum.

Džena je za Cosmopolitan ispričala svoju stranu priče.

- Proveli smo dve čudne noći zajedno i uopšte se nismo poljubili. A onda je otišao da se zabavi sa gomilom plesača. Njegova soba je bila iznad moje i došao je pijan sa sombrerom na glavi i pokucao na moja vrata. Rekao je: 'Ne mogu da mislim o tebi. Hajde da to uradimo. Ja samo želim da budem sa tobom'. Od tog trenutka smo bili zajedno - rekla je glumica.

Čening i Džena su 31. maja 2013. dobili ćerku Everli i dugo su važili za jedan od najskladnijih holivudskih parova.

Ali kao što izgled često vara, tako je bilo i u njihovom slučaju. Da imaju problema, nagovestila je glumica izjavom iz februara 2018.

- Uvek smo imali iste vrednosti, ali nismo savršeni! Svađamo se kao i drugi parovi, ne slažemo se oko nekih stvari, imamo dane kada se baš ne sviđamo jedno drugome - rekao je.

Međutim, niko nije očekivao da će uskoro objaviti vest da se razvode i iznenaditi javnost. Džena je podnela zahtev za razvod u aprilu 2018. godine i bivši par je pristao da podeli starateljstvo nad ćerkom Everli. Njihov brak je zvanično okončan 18 meseci kasnije.

- Javnost nas je videla u preterano idealizovanom, romantičnom svetlu, a ja sam shvatila da mi ovaj dinamičan život ne odgovara i da jednostavno više ne funkcionišemo zajedno - objasnila je glumica razlog razvoda.

Nakon Džene, Tejtum je pronašao sreću sa pevačicom Džesi Džej (34) i o njihovoj vezi počelo je da se šuška u oktobru 2018. Ona je potvrdila da su zajedno sledećeg meseca kada je na Instagramu podelila objavu sa otvaranja 'Magic Mike London'

Par je izgledao veoma srećno i podelio je zajedničke fotografije. Međutim, u decembru 2019. počele su glasine da su raskinuli, a pevačica je zaintrigirala fanove zagonetnom porukom o ljubavi i životu koju je podelila na Instagramu.

- Idite negde gde će vam svet izgledati maleno. Stekni perspektivu. Plivaj u moru. Hodaj do vrha planine. Vozi se do vidikovca u parku. Pogledaj zvezde. To ne radite da biste osetili da vaši problemi ili tuga ili osećanja nisu važni, već da biste znali da NIKAD niste sami - istakla je ona.

Dugo nisu mogli jedno bez drugog, pa su se u januaru 2020. pomirili i izgledalo je kao da su rešili probleme koji su ih ranije razdvajali. Podelili su zajedničke fotografije na Instagramu i pojavili se na crvenom tepihu za gala večeru pre Gremija Klajva Dejvisa.

Tri meseca kasnije prekinuli su vezu i Čening je brzo poradio na svom ljubavnom životu. Saznalo se da je počeo da koristi dating aplikacije, a oboje su tvrdili da su nakon raskida ostali u dobrim odnosima i da su shvatili da im je bolje da su prijatelji.

foto: Warner/Butler MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Međutim, kasnije je u javnost procurilo da raskid nije bio tako bajan. Naime, Džesi Džej je želela da ispuni svoju majčinsku ulogu sa Čeningom, a onda je saznala da boluje od endometrioze. To ju je skrhalo, a priča se da ju je upravo zbog toga glumac napustio i mnoge razočarao.

U oktobru prošle godine, Tejtum je potvrdio da je u vezi sa koleginicom Zoe Kravic (33) nakon višemesečnih glasina o tome. Uslikani su kako se drže za ruke tokom šetnje Njujorkom, a pre toga su uhvaćeni u vožnji biciklom.

Inače, Tejtum je osvojio i žene ulogom seksi plesačice u filmu 'Magic Mike XXL', koji je podsetio na njegovu prošlost, a režirao ga je sa još nekoliko kolega. Naime, pre nego što je postao poznat, radio je kao model i striptizeta.

U rodnoj Alabami svojevremeno je zabavljao žene u lokalnom noćnom klubu, a kada se preselio u Majami, otkrili su ga skauti talenata i tu počinje njegov meteorski uspon u svetu zabave.

Publika ga pamti i po ulozi u romantičnoj komediji 'She's The Man' sa Amandom Bajns, sa kojom je takođe bio u vezi, ali mu je uloga u filmu 'Magic Mike XXL' donela titulu najseksepilnijeg muškarca na svetu. svetu 2012. godine, nagrađen od strane časopisa People.

(Kurir.rs/Wanted/A.G.)

Bonus video:

06:40 ZOVU ME NA SVADBE, DO SAD BIH KUĆU SAGRADIO Malo je poznato da OVAJ GLUMAC IMA NEVEROVATAN GLAS: Ranije sam izbegavao, A SADA...