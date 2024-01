KRALJ BLUDA TAJNO SNIMAO DIVLJE ORGIJE POLITIČARA I SLAVNIH GLUMACA: Njegova udovica u sobi pronašla DOKAZE, a onda je sve PRIZNAO

U spavaćoj sobi Hjua Hefnera bilo je puno svetla, akcije - i kamera. Njegova udovica Kristal Hefner u svojim memoarima otkriva da je pronašla "male špijunske rupe" u podnožju kreveta svog pokojnog supruga i tvrdi da su dokaz da je on snimao svoje seksualne avanture.

"Kad sam ga pitala o njima, samo je slegnuo ramenima", piše ona u novoj knjizi "Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself". "'Ali čemu one služe', upitala sam ga. 'Puno sam snimao', rekao je ponosno. 'Imao sam sate videa, stotine seksi snimaka.'"

foto: Profimedia

Pitala je znaju li žene da ih se snima. "To je moja spavaća soba. Moja kuća", odgovorio je. Rekao joj je da ima snimljene "slavne osobe s A-liste", kao i "video zapise divljih orgija, takođe sa slavnim osobama i političarima i poslovnim liderima, od kojih su neki bili u braku", piše ona.

"Sve ima svoju cenu. Morala sam da spavam s 80-godišnjakom"

Podsetimo, sedam godina nakon smrti osnivača Plejboja, Hjua Hefnera, Kristal Hefner otkrila je kako joj je bilo u braku s njim. Uoči objavljivanja memoara "Only Say Good Things: Surviving Playboy and Myself", iskreno je progovorila o životu u Plejboj vili.

"Činilo se kao svet uspeha i fantazije, ali moraš da spavaš s 80-godišnjakom. Postoji cena. Sve ima cenu", izjavila je za People. Kristal je rekla da ju je Hefner napadao kad god bi joj se video prirodni smeđi izrastak na kosi.

"Morala sam stalno da se farbam i to bi mi opeklo teme i imala bih plikove", ispričala je. "Ali iz nekog razloga, mislila sam da je sve to normalno i da je to potrebno kako bih bila lepa u Hefovim očima."

(Kurir.rs/ Index.hr/ L. S)

