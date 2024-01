POP IKONA PROVELA NOĆ U ZATVORU: Pijana pravila haos u avionu, zbog njenog DIVLJANJA morali da odlože let

Nekad popularna pevačica, Samanta Foks, provela je noć u zatvoru nakon "pijanog ludovanja" na letu British Airwaysa od Hitroua do Minhena, piše Daily Mail.

57-godišnja pop ikona ukrcala se na let za Minhen, gde se navodno upustila u pijanku sa saputnikom. Izvori su za The Sun rekli da je Samanta "izletela" iz aviona, prisilivši ga da se okrene na pisti i odustane od poletanja u Londonu. Policija je potvrdila da je žena u 50-im uhapšena zbog sumnje da je bila pijana u avionu i puštena je uz kauciju do marta. Samanta je izjavila da joj je "duboko žao zbog bilo kakvih smetnji" i da pomaže policiji u istrazi. Dok je Samanta provodila noć u zatvoru, njeni saputnici bili su primorani da provedu noć u hotelu umesto da su dan ranije krenuli na put.

foto: Profimedia

Hapšenje je usledilo jer se Samanta teško nosi s tugom zbog gubitka svoje mlađe sestre Vanese prošle godine. Vanesa je umrla sa samo 50 godina u martu, devet dana nakon što je pala u komu u svom domu posle srčanog udara. Umrla je nekoliko dana nakon što je snimljeno njeno pojavljivanje uz Samantu u Celebrity MasterChefu, a Foks je bila prilično emotivna dok je u intervjuu za The One Show prošle godine govorila o svom angažmanu na kuvarskom takmičenju.

"Vežbala sam za MasterChef dobrih nekoliko nedelja sa svojom sestrom jer je moja sestra fantastična kuvarica. Uvek je pravila najbolju seljačku pitu ikad, pa smo vežbale zajedno i ja sam to snimila. Ona je moja mlađa sestra, možete je čuti kako mi naređuje i govori ‘moraš da čistiš dok radiš, čisti kao što radiš!‘", ispričala je Samanta, dodajući: "Nažalost, izgubila sam sestru malo nakon snimanja MasterChefa. Da, moja seljačka pita je recept moje sestre i još uvek imam sve njene lonce i sve stvari s pire-krompirom. Biće tako ponosna i bila je tako ponosna kad sam ušla u šou jer je veliki obožavatelj šoua".

foto: Profimedia

Samantin predstavnik za javnost rekao je nakon Vanesine smrti u martu: "Sam bi želela da se zahvali divnim lekarima i medicinskim sestrama na njihovoj brizi i podršci. Sam i njena porodica s poštovanjem mole za privatnost u ovom teškom trenutku". Vest je bila samo dodatna velika bol koja je pogodila Samantu, koja je imala samo jednu sestru iz tatinog prvog braka s majkom, Kerol En Vilken, a poznato je da su Foks i Vanesa bile izuzetno bliske pre tragične smrti.

Samo mesec dana pre Vanesine smrti, Samanta je progovorila o smrti svoje partnerke Majre Straton, s kojom je provela 16 godina u vezi, a koja je umrla 2015. nakon borbe s rakom. Priznala je da "nije htela da pokaže ljudima" da je bila utonula u tugu nakon njene smrti. Pevačica i bivša glamurozna manekenka priznala je da se borila s "glumljenjem" da je srećna i "nije mogla da napiše nijednu pesmu" dve godine. Nakon što se ponovo zaljubila u svoju novu suprugu, Lindu Olsen (50), Samanta je otkrila da je tek sada spremna da objavi novu muziku, a novi album je na putu.

(Kurir.rs/ Daily Mail/ Jutarnji.hr)

Bonus video:

