"DOŠLA SAM DA USPEM" Prvi intervju mlađane devojke Lazara Ristovskog: Progovorila o seriji koja ih je spojila, pa pomenula GODINE

Serija "Drim tim", čija je druga sezona sinoć počela da se prikazuje na Superstar TV, spojila je pred kamerama Lazara Ristovskog i Anicu Lazić.

Nastavak hit komedije "Drim tim" donosi nove dogodovštine porodice Srdić, mlada glumica je dala svoj prvi intervju nakon što je u javnost izašla vest o njenoj vezi sa 39 godina starijim kolegom.

Anica je u pomenutoj seriji dočarala lik Bosiljke. Više o svojoj ulozi, ali i saradnji sa kolegama na setu otkrila je za Republiku.

- Bosiljka je devojka koja dolazi sa sela u veliki grad u želji da uspe u poslu. Ona govori nekoliko svetskih jezika i put joj se ukršta sa porodicom Srdić. Na neki način će ona malo uticati na njihov životni put, bar na kratak period - rekla je Lazićeva.

Za ekipu serije "Drim tim", na čijem je čelu njen emotivni partner glumac Lazar Ristovski imala je samo reči hvale.

- Ne bih da zvuči kao naučena fraza, ali je ovo najbolja ekipa sa kojom sam do sada sarađivala. Svi sektori funkcionišu savršeno, to je skup manjih timova koji čine savršenu celinu. Pravi smo drim tim!

Anica je otkrila da je od reditelja Dejana Zečevića imala poseban zahtev.

foto: Damir Dervišagić

- Bilo je mnogo smešnih trenutaka tokom snimanja, a za mene je najizazovnije bilo kada je trebalo da snimim scenu na kineskom jeziku. To smo ponavljali ne smem da kažem koliko puta! Svaki put kad bih pomislila da ću sada da pričam na kineskom prasnula bih u smeh, pa bi se i cela ekipa smejala - rekla je Anica, pa dodala:

- Inače ne govorim kineski, morala sam da ga naučim zbog ove serije. Srećom, reditelj nije očekivao od mene da naučim neki tekst, ali i tih nekoliko rečenica mi je bilo veliki izazov.

Otkrila je i koliko odricanja zahteva glumački posao.

- Svaki posao to traži. Ako radite ono što volite onda to i nisu odricanja, to su slatke muke - odgovara Lazina devojka i tvrdi da što je starija to je sigurnija pred kamerama:

- Svake godine su najbolje za glumicu, ali kako vreme prolazi sve su bolje jer smo i mi zreliji, bolje poznajemo sebe i to se onda vidi na kameri.

(Kurir.rs/ Republika/ L. S)

